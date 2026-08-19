Nicolas Altmayer nie żyje. Sławny producent filmowy zginął w koszmarnym wypadku

Zofia Dąbrowska
Zofia Dąbrowska
2026-08-19 7:39

Francuski świat filmu i mody okrył się żałobą. Producent filmowy Nicolas Altmayer i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR marki Dior, zginęli w tragicznym wypadku na zachodzie Francji. Śledczy przekazali już wstępne ustalenia dotyczące okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Uśmiechnięty Nicolas Altmayer i Mathilde Favier na czarno-białym zdjęciu. O ich tragicznej śmierci przeczytasz na SE.
Autor: ABDEL MAJID BZIOUAT/AFP/ East News

Tragiczny wypadek we Francji. Nicolas Altmayer i Mathilde Favier nie żyją

Słynny francuski twórca kina Nicolas Altmayer i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR w domu mody Dior, zginęli w wypadku drogowym 17 sierpnia w rejonie Airvault. Podróżowali w kierunku wybrzeża, by dotrzeć na wyspę Île de Ré. Prokuratura w Niort podzieliła się już pierwszymi ustaleniami. Jak donosi agencja AFP, powołując się na zastępcę prokuratora, do tragedii doszło w trakcie wyprzedzania, gdy auto małżeństwa zderzyło się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Służby prowadzą obecnie śledztwo mające szczegółowo zrekonstruować przebieg tego dramatu.

Kim był Nicolas Altmayer? Polscy widzowie znają go z pracy przy filmie "Niewinne"

61-letni Nicolas Altmayer należał do najbardziej znanych francuskich producentów. Wspólnie ze swoim bratem Erikiem zarządzał wytwórnią Mandarin & Compagnie, mając na koncie produkcje wyreżyserowane przez François Ozona oraz popularny cykl o szpiegu „OSS 117” z Jeanem Dujardinem. Polscy widzowie mogą kojarzyć jego nazwisko dzięki filmowi „Niewinne”, w którym wystąpiła Agata Kulesza.

56-letnia Mathilde Favier od lat była ważną postacią w branży modowej. Zanim objęła stanowisko w Diorze, zdobywała doświadczenie w domu mody Prada.

Środowisko artystyczne pogrążyło się w żałobie, a w mediach społecznościowych spływają wyrazy współczucia. Głos zabrał m.in. aktor Jean Dujardin, który napisał w sieci: „Nicolasie, Mathilde, kochaliście się, my kochaliśmy was. Ogromny smutek i szok. Moje myśli są z waszymi rodzinami”.

Sonda
Byłeś/-aś kiedyś we Francji?
QUIZ. Sobotni test z ortografii. Tytuły filmów i książek. Wstyd popełnić nawet jeden błąd
Pytanie 1 z 10
Na rozgrzewkę coś prostego. Seria książek i filmów o wampirach to:
Tu kręcono najpopularniejszy film o życiu Jezusa. Dziś to miasto duchów, choć 50 lat temu mieszkali tam ludzie
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

AGATA KULESZA
FILMY
FRANCJA