Nicolas Altmayer nie żyje. Sławny producent filmowy zginął w koszmarnym wypadku

Tragiczny wypadek we Francji. Nicolas Altmayer i Mathilde Favier nie żyją

Słynny francuski twórca kina Nicolas Altmayer i jego żona Mathilde Favier, szefowa PR w domu mody Dior, zginęli w wypadku drogowym 17 sierpnia w rejonie Airvault. Podróżowali w kierunku wybrzeża, by dotrzeć na wyspę Île de Ré. Prokuratura w Niort podzieliła się już pierwszymi ustaleniami. Jak donosi agencja AFP, powołując się na zastępcę prokuratora, do tragedii doszło w trakcie wyprzedzania, gdy auto małżeństwa zderzyło się z jadącą z naprzeciwka ciężarówką. Oboje ponieśli śmierć na miejscu. Służby prowadzą obecnie śledztwo mające szczegółowo zrekonstruować przebieg tego dramatu.

Kim był Nicolas Altmayer? Polscy widzowie znają go z pracy przy filmie "Niewinne"

61-letni Nicolas Altmayer należał do najbardziej znanych francuskich producentów. Wspólnie ze swoim bratem Erikiem zarządzał wytwórnią Mandarin & Compagnie, mając na koncie produkcje wyreżyserowane przez François Ozona oraz popularny cykl o szpiegu „OSS 117” z Jeanem Dujardinem. Polscy widzowie mogą kojarzyć jego nazwisko dzięki filmowi „Niewinne”, w którym wystąpiła Agata Kulesza.

56-letnia Mathilde Favier od lat była ważną postacią w branży modowej. Zanim objęła stanowisko w Diorze, zdobywała doświadczenie w domu mody Prada.

Środowisko artystyczne pogrążyło się w żałobie, a w mediach społecznościowych spływają wyrazy współczucia. Głos zabrał m.in. aktor Jean Dujardin, który napisał w sieci: „Nicolasie, Mathilde, kochaliście się, my kochaliśmy was. Ogromny smutek i szok. Moje myśli są z waszymi rodzinami”.

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DÉCÈS : Le producteur français de cinéma Nicolas Altmayer, qui a notamment travaillé sur les films "Brice de Nice" et "OSS 117", est mort dans un violent accident de voiture avec un camion à Airvault, dans les Deux-Sèvres, avec sa compagne Mathilde Favier, figure de la mode et… pic.twitter.com/QI7jqls3NI— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 18, 2026

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