Frank Beard nie żyje. Perkusista ZZ Top miał 77 lat

Frank Beard, perkusista legendarnego zespołu ZZ Top, zmarł we wtorek na swoim ranczu w Richmond w Teksasie. Muzyk miał 77 lat. Informację o jego śmierci przekazał rzecznik prasowy Bearda, Bob Merlis.

Jak poinformował Merlis, Beard odszedł w otoczeniu najbliższej rodziny. Wiadomość o śmierci artysty wywołała poruszenie wśród muzyków. Kondolencje bliskim złożyli m.in. współzałożyciel ZZ Top, wokalista i gitarzysta Billy Gibbons, oraz obecny basista grupy Elwood Francis.

Gibbons podkreślił, że wraz z Francisem stracił nie tylko znakomitego muzyka, ale również bliskiego przyjaciela i wieloletniego współpracownika. Zwrócił uwagę na charakterystyczny styl gry Bearda, który przez dekady stanowił jeden z fundamentów brzmienia ZZ Top.

Śmierć perkusisty komentowali również przedstawiciele innych znanych zespołów. Wśród muzyków, którzy przekazali wyrazy współczucia rodzinie, znaleźli się m.in. Brad Wilk z Rage Against the Machine oraz Matt Sorum, były perkusista Guns N' Roses.

Dołączył do ZZ Top jako 20-latek

Beard rozpoczął współpracę z ZZ Top pod koniec 1969 roku, gdy miał zaledwie 20 lat. Wraz z Billym Gibbonsem i Dustym Hillem współtworzył pierwszy album zespołu, „ZZ Top's First Album”, wydany w styczniu 1971 roku.

Płyta zapoczątkowała charakterystyczny styl grupy, łączący rock, blues i charakterystyczne dla Teksasu boogie. Beard przez kolejne dekady pozostawał jednym z filarów zespołu. Był drugim, po Gibbonsie, najdłużej występującym członkiem ZZ Top.

Ponad 50 mln sprzedanych płyt

ZZ Top należał do najbardziej rozpoznawalnych amerykańskich zespołów rockowych. Grupa sprzedała na całym świecie ponad 50 mln płyt, a sześć jej singli dotarło na pierwsze miejsce zestawień magazynu „Billboard”.

W dorobku zespołu znalazły się m.in. takie przeboje jak „Sharp Dressed Man”, „Tush” i „Gimme All Your Lovin”. ZZ Top trzykrotnie otrzymywali nominacje do nagrody Grammy.

W 2004 roku grupa została wprowadzona do Rock and Roll Hall of Fame, potwierdzając swoje miejsce w historii muzyki rockowej.