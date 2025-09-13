"Nie macie pojęcia, co właśnie rozpętaliście". Erika Kirk zwróciła się do Amerykanów

Erika Kirk podkreśliła, że jej mąż został zabity, ponieważ głosił przesłanie patriotyzmu, wiary i miłości Boga. - W świecie pełnym chaosu, zwątpienia i niepewności, głos mojego męża pozostanie i będzie rozbrzmiewał głośniej i wyraźniej niż kiedykolwiek, a jego mądrość przetrwa - powiedziała. W emocjonalnym oświadczeniu zwróciła się także do osób odpowiedzialnych za morderstwo jej męża: "Jeśli wcześniej myśleliście, że misja mojego męża była potężna, nie macie pojęcia, co właśnie rozpętaliście w całym kraju". Zapowiedziała, że mimo tragedii, trasa spotkań na kampusach będzie kontynuowana.

Erika Kirk przemówiła w piątek wieczorem w siedzibie Turning Point USA. Było to jej pierwsze publiczne wystąpienie od śmierci męża.

31-letni Charlie Kirk został zastrzelony na oczach tłumu podczas przemówienia na Uniwersytecie Utah Valley. Podejrzany o zabójstwo mężczyzna został już zatrzymany. Charlie Kirk był jedną z czołowych postaci amerykańskiej prawicy oraz bliskim współpracownikiem prezydenta Donalda Trumpa. Założył organizację młodzieżową Turning Point USA, która działa głównie na amerykańskich kampusach akademickich. Jej celem jest promowanie wartości prawicowych, wolnego rynku, patriotyzmu oraz konserwatywnej wizji społeczeństwa wśród studentów.