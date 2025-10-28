Nie uwierzysz, jak ubrała się Pamela Anderson! Szalony kapelusznik?

Pamela Anderson w wiosennej stylizacji w Paryżu. Nowe stroje gwiazdy wywołały sensację

Pamela Anderson od pewnego czasu stopniowo zrywa z dawnym wizerunkiem seksbomby ze "Słonecznego Patrolu". Zaczęła od porzucenia makijażu, potem przestała być blondynką. Gdzieś zniknęły też skąpe ciuszki, w tym czerwony kostium kąpielowy. A teraz gwiazda zadziwiła fanów jeszcze bardziej. Pojawiła się na paryskiej gali promującej swoje kosmetyki, a jej stylizacja była... nietypowa. Pamela Anderson przyszła w wielkim, kolorowym kapeluszu, wiosennej sukience w kwiatki i zielonych rajstopach w biedronki. Wyglądała jak postać ze szkolnego przedstawienia, ale wygląda na to, że nic takiego nie odbywało się na kosmetycznej gali. Trzeba jednak przyznać, ze dopasowała się strojem do tematu imprezy, której organizatorzy zachęcali do przyjścia "ogrodowe wróżki". Pamela musiała wziąć to sobie naprawdę do serca. Efekty? Wszyscy znów mówią tylko o niej!

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczny Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów zaczęła się spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.