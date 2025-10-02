Nie zgadniesz, jak teraz wygląda Pamela Anderson! Już nie jest blondynką

Pamela Anderson już nie jest blondynką. Gwiazda "Słonecznego Patrolu" przefarbowała się na rudo

Tego nikt się nie spodziewał po Pameli Anderson (58 l.)! Sławna seksbomba postanowiła porzucić kolejną część swego odwiecznego wizerunku. Już jakiś czas temu zaczęła pokazywać się publicznie bez grama makijażu, następnie imprezy i skandale zamieniła na kiszenie ogórków, a teraz... przestała być blondynką. Podczas pokazu Toma Forda w ramach Paryskiego Tygodnia Mody gwiazda zaprezentowała zupełnie nowy wizerunek. Aktorka, znana głównie z roli w "Słonecznym Patrolu", pojawiła się w stolicy mody z krótkimi, rudawymi włosami. Do nowej fryzury aktorka dobrała elegancką, czarną suknię z dopasowanym, luźnym żakietem oraz wysokie szpilki. Look uzupełniały okulary w kwadratowej oprawce. Gwiazda promieniała, pozdrawiając fanów przed pokazem.

ZOBACZ TEŻ: Pamela Anderson handluje ogórkami! Wielki sukces gwiazdy

Pamela Anderson i jej szalone życie. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczny Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów zaczęła się spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.

Sonda Pamiętasz "Słoneczny Patrol"? Tak, to były czasy! Tak średnio Nie wiem o co chodzi

Pamela Anderson, the woman that you are. pic.twitter.com/46rqfGyfvM— 𝐆𝐈𝐑𝐋𝐌𝐔𝐒𝐄 (@deliciaedolorum) October 1, 2025

QUIZ. Trzy słowa i rozmowa! Jaki to stary serial? Podajemy imiona bohaterów! Pytanie 1 z 10 Krystle, Fallon, Blake "Moda na sukces" "Dynastia" "W kamiennym kręgu" Następne pytanie