Pamela Anderson handluje ogórkami! Wielki sukces gwiazdy

Pamela Anderson wzięła się za handel ogórkami! Idzie jej świetnie, przetwory prawie wyprzedane

Kto by pomyślał w czasach "Słonecznego Patrolu" czy "Żylety", że kariera Pameli Anderson powędruje w takim kierunku?! A jednak stało się - seksbomba z lat 90. wzięła się za robienie przetworów, zaś jej specjalnością okazały się ogórki konserwowe. Gwiazda nawiązała współpracę z marką Flamingo Estate z Los Angeles i stworzyła własną limitowaną edycję „Pamela’s Pickles”. Słoik pikantnych ogórków kosztuje niemało, bo 38 dolarów, a więc niemal 140 złotych. Najwyraźniej jednak chętnych nie brakuje, bo sprzedało się już niemal wszystko. Cały dochód ze sprzedaży zostanie przekazany na California Wildlife Center, organizację ratującą dzikie zwierzęta. Receptura ogórków Pameli oparta jest na przepisie ciotki aktorki, której ogórki zdobywały nagrody na lokalnych konkursach. Anderson dodała do nich suszone płatki róż, a Flamingo Estate wzbogaciło kompozycję o różowy pieprz, chili, wędzoną sól morską i organiczną paprykę.

Pamela Anderson i jej szalone życie. Wzięła szósty rozwód z piątym mężem

Pamela Anderson to aktorka i modelka znana głównie z serialu "Słoneczny Patrol" czy filmu "Żyleta". Jej życie uczuciowe było niezwykle bogate. Wzięła pierwszy ślub z Tommym Lee w 1995 roku po kilku dniach znajomości. Para ma dwóch dorosłych już synów. Pierwszy rozwód odbył się w 1998 roku. Potem aktorka w latach 2006-2007 była żoną Kida Rocka, a od 2007 do 2008 - Ricka Salomona. Z tym ostatnim, po rozwodzie, znów zaczęła się spotykać, byli małżeństwem także w latach 2014-2015. Piąty ślub Pamela wzięła z producentem filmowym Jonem Petersem w zeszłym roku. Małżeństwo przetrwało dokładnie 12 dni. Pamela 24 grudnia 2020 wzięła szósty ślub z Danem Hayhurstem, kanadyjskim robotnikiem poznanym podczas remontu domu. Rozwiodła się z nim w styczniu 2022 roku.

