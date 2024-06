Nie zgadniesz, jak wygląda kandydatka na Miss Ameryki! W sieci burza

Nowe sondaże mogą szokować. To on będzie kolejnym prezydentem USA?!

Kandydatka z duża nadwagą została Miss Alabamy. 23-letnia Sara Milliken może teraz zostać najpiękniejszą Amerykanką

Różne sensacje, niespodzianki i skandale związane z wyborami miss regularnie pojawiają się na czołówkach portali informacyjnych. Bitwa kandydatek o koronę na scenie, transseksualne laureatki, odbieranie "misskom" tytułów... Teraz rozgorzała wielka dyskusja wokół zaskakujących wyników wyborów Miss Alabamy, będących półfinałowym etapem w konkursie National American Miss. Tytuł najpiękniejszej mieszkanki stanu Alabama zdobyła niejaka Sara Milliken (23 l.). Jej wybór wywołał w sieci istną burzę. A wszystko dlatego, że 23-latka w niczym nie przypomina typowej uczestniczki konkursów piękności. Wybrano ją na Miss Alabamy, choć ma dużą nadwagę.

Organizatorzy: celem konkursu jest wspieranie „pozytywnego obrazu siebie poprzez uwydatnianie naturalnego piękna”

„Myślałem, że to konkurs piękności”, „Czy rzeczywiście uważa się to za atrakcyjne w Alabamie?” - piszą niektórzy komentujący. Inni są jednak zachwyceni: „Wspaniale jest w końcu nie widzieć szczupłej blondynki o niebieskich oczach, która pragnie pokoju na świecie! Gratulacje dla Alabamy i tej królowej!”. Co na to organizatorzy konkursu? Już na wstępie podkreślali, że jest on specyficzny, a jego celem jest wspieranie „pozytywnego obrazu siebie poprzez uwydatnianie naturalnego piękna” i opieranie werdyktów na „osobowości, pewności siebie i komunikacji”. Co o tym myślisz? Głosuj w naszej sondzie!

