Nie zgadniesz, kim jest teraz księżna Kate! Król Karol nadaje nowe tytuły w rodzinie królewskiej

Nowe tytuły w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Niezwykła zmiana w życiu księżnej Kate, księcia Williama i Camilli. Król Karol II zdecydował

Król Karol III zaprowadza nowe porządki w pałacu i w brytyjskiej rodzinie królewskiej. Po śmierci królowej Elżbiety II jej syn automatycznie został monarchą Brytyjczyków. Pojawiały się głosy, że nie będzie tak łaskawy jak matka dla Meghan Markle i księcia Harry'ego. Teraz te przypuszczenia się potwierdziły. W rodzinie królewskiej zachodzą właśnie wielkie zmiany. Król Karol III ogłosił, że najważniejsi członkowie rodu władającego Wielką Brytanią otrzymają całkiem nowe tytuły. Wielu jest zaszokowanych tym, kim teraz będzie księżna Kate. Otóż Kate otrzymała tytuł Honorowego Pułkownika Gwardii Irlandzkiej. Z kolei książę William będzie Pułkownikiem Gwardii Walijskiej, natomiast królowa małżonka Camilla - Pułkownikiem Gwardii Grenadierów. Tymczasem Meghan Markle i książę Harry muszą obejść się smakiem. Dla nich nowych tytułów nie przewidziano.

Trooping the Colour 2023. Kiedy się odbędzie? Król Karol III ogłosił datę obchodzenia tradycyjnego święta

Ale to nie wszystko. Król Karol III ogłosił też, jaki dzień będzie teraz uroczyście obchodzony w Wielkiej Brytanii jako dzień jego urodzin. Chodzi o popularne Trooping the Colour, podczas którego rodzina królewska macha do poddanych z balkonu pałacu Buckingham i odbywa się wielka parada wojskowa. Jak się okazuje, Trooping the Colour będzie teraz obchodzone 17 czerwca, chociaż urodziny Karola przypadają w listopadzie. Jednak podobnie jak niegdyś królowa Elżbieta, Karol miał na względzie szansę na ładną pogodę, a nie dokładną datę swoich urodzin.

Colonel Kate?! What do they mean with Colonel Kate?!!!!! pic.twitter.com/otMqOE7RuP— Isa (@isaguor) December 21, 2022

