Nie żyje 32-letnia Polka. Na oczach turystów spadła ze stu metrów

Do tragedii doszło w piątek (12 września) w słowackich Tatrach. Jak poinformowała w oficjalnym komunikacie Horská záchranná služba (HZS), ratownicy zostali wezwani do pomocy dwóm mężczyznom narodowości słowackiej w wieku 21 i 41 lat, którzy utknęli w rejonie Klimkowej Przełęczy. Turyści stracili orientację we mgle i ulewnym deszczu, a samodzielne kontynuowanie wspinaczki stało się dla nich niemożliwe.

To właśnie ci słowaccy wspinacze poinformowali ratowników, że byli świadkami dramatycznego zdarzenia: upadku jednej z turystek. Według ich relacji, Polka spadła z wysokości około 100 metrów.

Ratownicy natychmiast podjęli działania, jednak ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe: mgłę, ulewę i brak możliwości użycia śmigłowca, akcja była wyjątkowo trudna. Uwięziona para Słowaków oraz 48-letni partner poszkodowanej Polki, który nie był w stanie samodzielnie zejść z trudnego terenu, zostali przetransportowani do budynku górnej stacji kolejki na Łomnicy.

HZS podała, że w nocy z 12 na 13 września okolice miejsca upadku przeszukiwano z użyciem drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Niestety poszukiwania nie przyniosły rezultatu.

Kolejnego dnia rano akcję wznowiono. Podczas lotu rozpoznawczego śmigłowcem ratunkowym ciało 32-letniej Polki zauważono w wąwozie. Niestety kobieta nie dawała oznak życia. Jej ciało zostało przetransportowane do Starego Smokowca i przekazane odpowiednim służbom.

W komunikacie zamieszczonym w mediach społecznościowych Horská záchranná služba potwierdziła przebieg wydarzeń. Ratownicy opisali, że ze względu na skrajnie trudne warunki pogodowe − mgłę, intensywny deszcz i odsłonięty, niebezpieczny teren − nie mogli użyć śmigłowca ani skutecznie przeprowadzić poszukiwań nocą. Dopiero następnego dnia udało się odnaleźć ciało turystki.

Ratownicy podziękowali również personelowi stacji meteorologicznej na Łomnickiej tarczy oraz operatorowi ośrodka Tatranská Lomnica za wsparcie w zapewnieniu awaryjnego zakwaterowania i transportu uratowanych turystów.

Na zakończenie komunikatu HZS przekazała wyrazy współczucia rodzinie oraz bliskim tragicznie zmarłej Polki.

