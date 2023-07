Nie żyje dwulatek z Polski. Auto potrąciło chłopca i jego ciężarną matkę

18-latka wynajęła zabójcę, by zastrzelił jej 3-letniego syna! Zapłaciła 12 tysięcy złotych

Dwulatek z Polski zginął w Chorwacji

Dziennik "Slobodna Dalmacija" przekazał tragiczne wieści. Nie żyje dwuletni chłopiec z Polski, który został potrącony przez samochód w niedzielę (23 lipca) na Wyspach Briońskich w Chorwacji. Dziecko wyrwało się z rąk 36-letniej ciężarnej matki i wyskoczyło na drogę. Dostało się pod pojazd prowadzony przez 51-letniego pracownika parku narodowego, w którym doszło do tragedii. Samochód potrącił kobietę i jej synka. W przypadku 36-latki skończyło się na obrażeniach ramienia. Chłopczyk miał uraz głowy. Poszkodowany dwulatek przetransportowany najpierw łodzią do Fażany, a następnie do szpitala w Puli. Zmarło w poniedziałek (24 lipca) rano. Policjanci z Chorwacji ustalają przebieg zdarzenia.