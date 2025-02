To prawdziwy szok. 39-letnia Michelle Trachtenberg, wielka gwiazda takich produkcji, jak choćby "Plotkara", czy "Buffy. Postrach wampirów", została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w One Columbus Place, 51-piętrowym luksusowym kompleksie apartamentowym w dzielnicy Central Park South na Manhattanie. Jej ciało - zgodnie z tym, co publikują media w Stanach Zjednoczonych - odnalazła w środę, 26 lutego, jej mama. "The Post" informuje, że 39-latka zmarła wskutek zatrzymania akcji serca. Departament Policji Nowego Jorku stwierdził, że była "nieprzytomna i nie reagowała", gdy na miejsce przybyli funkcjonariusze i ratownicy medyczni. Stwierdzono jej zgon.

Tragiczna śmierć wielkiej gwiazdy. Była po przeszczepie?

Oficjalna przyczyna śmierci aktorki nie została jeszcze ujawniona. "Page Six" podaje, że gwiazda niedawno przeszła przeszczep wątroby. "Uważa się, że jej organizm mógł odrzucić przeszczep, który otrzymała w ciągu ostatniego roku". "Z wielkim smutkiem potwierdzamy, że Michelle Trachtenberg zmarła. Rodzina prosi o zachowanie prywatności w związku ze stratą" - przekazał w środę przedstawiciel Trachtenberg, Gary Mantoosh. Choć jej śmierć dla wszystkich jest szokiem, portale przypominają, że już w ubiegłym roku pojawiły się spekulacje na temat stanu zdrowia aktorki. Fani dopytywali pod publikowanymi przez nią zdjęciami, czy wszystko z nią w porządku. Odpowiadała zadziornie. "Czy zgubiliście kalendarze? Nie pamiętacie, że nie mam już 14 lat, tylko 38?" - pisała.

Ostatnie zdjęcia Michelle Trachtenberg. "Wychudzona, oczy żółte"

Jednak zdjęcie, jakie wrzuciła na swoje konto na Instagramie 12 lutego, czyli zaledwie na dwa tygodnie przed śmiercią, każe sądzić, że nie wszystko było w porządku. Widać na nim wychudzoną, bladą, pozbawioną energii Trachtenberg. "Trachtenberg najwyraźniej schudła, jej włosy przerzedziły się, a białka oczu stały się żółte" - pisały wówczas portale plotkarskie.