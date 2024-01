Nie żyje legenda kina. Jego filmy zdobyły 12 Oscarów!

Poleciała do Turcji, zaczęła umierać w drodze do domu! Szokująca śmierć 20-latki

Los Angeles. Nie żyje słynny reżyser

W minioną sobotę, 20 stycznia, w wieku 97 lat zmarł wybitny kanadyjski reżyser filmowy, Norman Jewison. O śmierci artysty poinformował jego agent, Jeff Sanderson. Jego wszystkie filmy były w sumie nominowane do Oscara aż 46 razy, z czego 12 razy otrzymały statuetki. On sam walczył o najważniejsze filmowe wyróżnienie trzykrotnie. Od dorobku Jewisona może się zakręcić w głowie. Wyreżyserował takie legendarne produkcje, jak między innymi "I sprawiedliwość dla wszystkich" z brawurową rolą Ala Pacino, "W upalną noc", "Skrzypek na dachu" i "Wpływ księżyca" z Cher, a także uznawaną w chwili premiery za skandaliczną rock operę "Jesus Christ Superstar".

Smutne wieści. Nie żyje Norman Jewison

Inne jego filmy to jeszcze między innymi: "Cincinnati Kid", "Sprawa Thomasa Crowna", "Rollerball" oraz komedia romantyczna "Tylko Ty". Jewison był zaliczany do grona najważniejszych i najwybitniejszych reżyserów drugiej połowy dwudziestego wieku. W 1988 roku odsłonił swoją gwiazdę w Alei Gwiazd w Los Angeles, a w 1999 roku został uhonorowany Oscarem za całokształt twórczości. "Miałem tendencje do pokazywania istot ludzkich jako skłonnych do upadku, wrażliwych, błądzących, ale zdolnych do podniesienia się, a nie bezmyślnych i brutalnych. Chcę żeby ludzie rozpoznawali w moich filmach siebie. Nie lubię bezmyślnych filmów akcji" - pisał w swojej autobiografii.

Informację o śmierci Jewisona przekazał jego agent. "Zmarł spokojnie w swoim domu w Los Angeles" - przekazał. Dokładna przyczyna śmierci artysty nie została upubliczniona.

Norman Jewison (97) - 🇨🇦 reżyser i producent filmowy, trzykrotnie nominowany do Oscara za reżyserię filmów "W upalną noc", "Skrzypek na dachu" i "Wpływ księżyca". pic.twitter.com/WzNbwPt9ze— Kto umarł? (@KtoUmarl) January 23, 2024

Pogrzeb reżysera Sylwestra Chęcińskiego Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.