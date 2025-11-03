Niedźwiedzie atakują ludzi pod domami! Ofiary i ranni

Kolejne ataki niedźwiedzi na ludzi w Japonii. Jedna osoba nie żyje, dwie są ranne

Japończycy coraz bardziej obawiają się... niedźwiedzi! W północno-wschodniej części kraju doszło do kolejnych ataków tych drapieżników, które w ostatnich miesiącach stają się coraz częstszym i poważniejszym problemem. W prefekturze Akita znaleziono ciało 79-letniej kobiety, prawdopodobnie zaatakowanej przez drapieżnika. Dwie inne osoby zostały ranne w podobnych incydentach w prefekturach Fukushima i Iwate. Jak poinformowała agencja Kyodo, w poniedziałek policja odnalazła zwłoki 79-letniej Kiyo Goto w górzystym, zalesionym rejonie prefektury Akita. Kobieta wyszła w niedzielny poranek na grzyby i nie wróciła do domu. Jej rodzina zaalarmowała służby, które rozpoczęły poszukiwania. Na miejscu natrafiono na poważnie okaleczone ciało — obrażenia twarzy jednoznacznie wskazują na atak niedźwiedzia. To kolejna tragedia w regionie, gdzie w ostatnich tygodniach coraz częściej dochodzi do niebezpiecznych spotkań ludzi z dzikimi zwierzętami.

Od kwietnia w wyniku ataków niedźwiedzi zginęło już 12 osób. To dwukrotnie więcej niż w roku 2023

W prefekturze Fukushima, w miejscowości Aizubange, niedźwiedź zaatakował starszego mężczyznę, który pielił ogródek. Ofiara doznała ugryzień i zadrapań, lecz jej życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Tego samego dnia w Hanamaki w prefekturze Iwate 89-letnia kobieta została pogryziona przez niedźwiedzia na własnym podwórku, gdy grabiła liście. Jej obrażenia są na szczęście lekkie. Ataki te, zdaniem lokalnych władz, są wynikiem coraz częstszych wędrówek niedźwiedzi brunatnych w poszukiwaniu pożywienia — szczególnie w porze jesiennej, gdy w górach brakuje orzechów i jagód. Zwierzęta schodzą wówczas w stronę ludzkich osiedli. Wobec nasilającego się problemu władze prefektury Akita zwróciły się o wsparcie do Sił Samoobrony Japonii. Minister obrony Shinjiro Koizumi zadeklarował gotowość do udzielenia pomocy logistycznej – m.in. przy transporcie i utylizacji odstrzelonych zwierząt – ale przypomniał, że wojsko nie może bezpośrednio uczestniczyć w polowaniach ani odstrzale, co ogranicza jego rolę. Jak podało japońskie ministerstwo środowiska, od kwietnia w wyniku ataków niedźwiedzi zginęło już 12 osób. To dwukrotnie więcej niż w rekordowym roku 2023.