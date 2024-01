Niemcy wyślą wojska do Polski? Obawiają się ataku Putina. Koszmarny scenariusz

- Jeśli wsparcie Zachodu dla Ukrainy osłabnie, istnieje realne ryzyko strat terytorialnych – poinformował w niedzielę, 21 stycznia, najpopularniejszy australijski portal informacyjny news.com.au, dodając, że może to spowodować atak wojsk Putina na kolejne kraje, w tym Polskę. Opisał ze szczegółami tajny raport Alliance Defense 2025, do którego dotarł niemiecki Bild.

Wynika z niego, że Niemcy obawiają się rozprzestrzenienia wojny na kolejne kraje i już planują wysłanie swoich wojska do Polski. Co prawda, niemieckie ministerstwo obrony podkreśla, że ten scenariusz jest mało prawdopodobny, to jednak jest on realnie brany pod uwagę.

Atak wojsk rosyjskich na Polskę?

Najczarniejszy ze „scenariuszy” opracowany przez niemieckie Ministerstwo Obrony, szczegółowo opisuje potencjalny masowy rosyjski atak na Europę. Opiera się na założeniu szybkiego upadku Ukrainy w obliczu słabnącego wsparcia Zachodu. W tej sytuacji Władimir Putin może zrobić to, czego się wielu obawia - dokonać inwazji na byłe wschodnioeuropejskie republiki radzieckie - Łotwę, Litwę i Estonię, a także na Polskę. Kraje te są członkami sojuszu wojskowego NATO.

- Niemiecki dokument wojskowy podobno przewiduje, że wojska rosyjskie – po pokonaniu sił ukraińskich – przemieszczą się wzdłuż granicy ukraińsko-białorusko-polskiej. Rosyjska enklawa na wybrzeżu Bałtyku, Kaliningrad, również zostałaby wzmocniona obroną powietrzną i rakietami uderzeniowymi oraz obecnością silnych sił lądowych. Scenariusz niemiecki przewiduje reakcję NATO. Europa Wschodnia zostanie wzmocniona dodatkowymi 300 000 żołnierzy spośród wielu jej członków – w tym Wielkiej Brytanii, Francji, Hiszpanii i Włoch – informuje portal.

Oferta Niemiec dotycząca wysłania jednostki wojskowej w celu wzmocnienia obronności Polski wkrótce po inwazji Putina na Ukrainę w 2022 roku została przez Polskę odrzucona. Australijski portal zauważa, że po wyborach w Polsce, nastawienie władz się zmieniło i cytuje wiceministra spraw zagranicznych Andrzeja Szejnę: - Kiedy za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, wszelka pomoc i współpraca ze strony naszych sojuszników jest jak najbardziej mile widziana. (...) Jeśli więc Niemcy chcą wzmocnić wschodnią flankę NATO w Polsce, tak jak to zrobili na Litwie, Herzlich willkommen! (serdecznie witamy!).

Kiedy wojska Putina mogą zaatakować?

Autorzy raportu przewidują, że Putin może zaczął od starej metody – ruszyć z pomocą rzekomo zagrożonym rosyjskim obywatelom w krajach nadbałtyckich czy w Polsce. Pierwsze ruchy w tym kierunku mógłby nastąpić już we wrześniu br., a do marca 2025 r. Rosja może być w stanie rozpocząć otwartą inwazję.