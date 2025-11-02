Niemieccy celnicy nie mieli litości! Polski kierowca ciężarówki zatrzymany z powodu gigantycznego długu

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
2025-11-02 21:40

Na autostradzie A44 w pobliżu miejscowości Jülich (Nadrenia Północna-Westfalia) niemieccy celnicy zatrzymali ciężarówkę należącą do polskiej firmy spedycyjnej. Podczas rutynowej kontroli wyszło na jaw, że firma ma na koncie aż 248 otwartych nakazów egzekucyjnych za nieopłacone opłaty drogowe. Łączna kwota zaległości wobec Federalnego Urzędu ds. Logistyki i Mobilności była wręcz niewyobrażalna!

Polski kierowca ciężarówki zatrzymany z powodu gigantycznego długu

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Zatrzymanie na autostradzie. Polski kierowca w tarapatach

Do zdarzenia doszło podczas kontroli prowadzonej przez funkcjonariuszy jednostki kontrolnej dróg przy Głównym Urzędzie Celnym w Akwizgranie. Ciężarówka polskiej spółki transportowej została zatrzymana na pasie ruchu, a sprawdzenie dokumentów ujawniło gigantyczne zaległości wobec niemieckiego fiskusa.

Polecany artykuł:

Polak poszedł z wózkiem dziecięcym w krzaki. Niemieccy policjanci dokonali szok…

Gigantyczne długi za autostrady. Kwota zwala z nóg

Okazało się, że wobec firmy toczy się 248 postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez Główny Urząd Celny w Poczdamie. Wszystkie dotyczyły nieuregulowanych opłat za korzystanie z niemieckich autostrad. Zaległości narastały miesiącami, aż osiągnęły astronomiczną sumę blisko 50 tys. euro.

Kierowca zapłacił na miejscu

Choć sytuacja wyglądała poważnie, kierowca ciężarówki nie musiał kończyć trasy przedwcześnie. Jak poinformowały niemieckie służby, cała kwota została uregulowana na miejscu. Dzięki temu pojazd mógł kontynuować podróż, a firma – przynajmniej tymczasowo – uniknęła dalszych konsekwencji.

Niemcy nie odpuszczają. Długi trzeba spłacać

Niemieckie służby celne regularnie kontrolują ciężarówki na autostradach, a zaległości w opłatach drogowych są jednym z najczęstszych przewinień przewoźników. Sprawa polskiej spedycji pokazuje, że bagatelizowanie obowiązkowych opłat może skończyć się bardzo kosztownie – i to w najmniej spodziewanym momencie.

Polecany artykuł:

W tym "idealnym mieście" przeniesiesz się w czasie! Socrealistyczna perełka tuż…
Eisenhüttenstadt - socrealistyczne miasto w Niemczech
82 zdjęcia
QUIZ. Polska czy Niemcy?
Pytanie 1 z 15
Zacznijmy od czegoś łatwego. W jakim kraju zostało zrobione to zdjęcie?
QUIZ. Polska czy Niemcy
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

KONTROLA CELNA
CELNICY
NIEMCY
CIĘŻARÓWKA
POLACY W NIEMCZECH
DŁUG