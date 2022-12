i Autor: Facebook / Kris Thompson, mspark0 / CC0 / pixabay.com Niespełna dwuletnia dziewczynka została wypisana ze szpitala. Kilka godzin później rodzice znaleźli ją martwą

Potworna tragedia

Była w szpitalu, jednak lekarze wypisali ją do domu, zalecając podawanie leku z paracetamolem. Kilka godzin później rodzice dokonali strasznego odkrycia. Ich 22-miesięczna córeczka, którą położyli do snu, była martwa. Dziecko zmarło we śnie. Zrozpaczeni rodzice za śmierć swojego ukochanego dziecka obwiniają lekarzy. Ich zdaniem mogło dojść do zaniedbania.