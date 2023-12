Niewinny siedział w więzieniu 48 lat! 70-latek wypuszczony na wolność

Co się dzieje?

Mężczyzna niesłusznie skazany za zabójstwo spędził w więzieniu 48 lat! Dziś Glynn Simmons ma 70 lat, sąd wypuścił go na wolność

Raz na parę miesięcy tego typu wiadomość obiega świat - niesłusznie skazany wyszedł na wolność po wielu latach odsiadki. Zazwyczaj tego typu sprawy zdarzają się w Stanach Zjednoczonych, choć i w Polsce mieliśmy głośny przypadek Tomasza Komendy, który odsiedział 18 lat za zabójstwo, którego nie popełnił. Teraz amerykańskie media piszą o największej pomyłce w dziejach sądownictwa w USA! A przynajmniej największej, o której wiemy. Sąd w stanie Oklahoma właśnie uniewinnił i wypuścił z więzienia mężczyznę, który niesłusznie skazany za zabójstwo przesiedział za kratkami... aż 48 lat. Dziś Glynn Simmons ma już 70 lat. Stracił wolność, gdy miał zaledwie 22. Gdy siedział w więzieniu, świat zmienił się nie do poznania.

Niewinnie uwięziony do dziennikarzy po uwolnieniu: "To lekcja odporności i wytrwałości"

Na zdjęciach uwolniony mężczyzna wygląda na szczęśliwego. "To lekcja odporności i wytrwałości" - powiedział dziennikarzom, cytowany przez agencję Associated Press. Jak doszło do skazania i uniewinnienia Glynna Simmonsa? Mężczyzna został zatrzymany w związku z zabójstwem Carolyn Sue Rogers w 1974 roku podczas napadu na sklep monopolowy na przedmieściach Oklahoma City. Wraz ze współoskarżonym Donem Robertsem zostali skazani na karę śmierci, później zamienione na wyroki dożywocia. W lipcu tego roku sąd okręgowy uchylił wyrok, stwierdzając, że prokuratorzy nie przekazali obrońcom wszystkich dowodów w sprawie zabójstwa Carolyn Sue Rogers, a wśród nich były zeznania świadka wskazującego inne osoby jako sprawców zbrodni. 19 grudnia sędzia Amy Palumbo uznała Simmonsa za niewinnego. "Przestępstwo, za które pan Simmons został skazany i osadzony w więzieniu nie zostało popełnione przez pana Simmonsa" - brzmi orzeczenie sądu w Oklahomie.

