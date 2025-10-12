Noblistka uważa, że to Trump zasłużył na nagrodę! "Była bardzo miła"

Donald Trump: „Osoba, która otrzymała Nagrodę Nobla, zadzwoniła do mnie i powiedziała: 'Przyjmuję to na twoją cześć, bo naprawdę na nią zasłużyłeś'”
Od 10 października już wszystko jest jasne - Donald Trump nie dostał Pokojowej Nagrody Nobla, choć tak o niej marzył, że nawet mówił wprost, iż to on na nią zasłużył, a jeśli jej nie dostanie, będzie to "obraza dla Ameryki". Jak się okazało, nagroda powędrowała do wenezuelskiej opozycjonistki Maríi Coriny Machado za „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”. Co na to Trump? Na szczęście ostatecznie podszedł do całej sytuacji z odrobiną humoru. "Osoba, która faktycznie otrzymała Nagrodę Nobla, zadzwoniła dziś do mnie i powiedziała: 'Przyjmuję to na twoją cześć, bo naprawdę na nią zasłużyłeś'. Bardzo miło z jej strony. Nie, nie powiedziałem: 'To daj mi ją', choć myślę, że mogła to zrobić. Była bardzo miła” – żartował prezydent USA. „Pomagałem jej przez cały czas. W Wenezueli potrzebują dużo pomocy, to katastrofa. Można więc powiedzieć, że nagroda została przyznana za rok 2024, a ja kandydowałem w 2024 roku” - dodał Trump. Ale pierwsze reakcje administracji USA nie były wcale takie ciepłe. „Komitet Noblowski udowodnił, że przedkłada politykę nad pokój” – napisał dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung w mediach społecznościowych po ogłoszeniu wyników. Wiosną Trump mówił, że pewnie i tak nie dostanie Nobla, bo "dają ją tylko liberałom".
Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. María Corina Machado laureatką
Werdykt Komisji Noblowskiej został obwieszczony dziś, w piątek 10 października. Okazało się, że laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została María Corina Machado. To liderka wenezuelskiej opozycji. Urodziła się 7 października 1967 roku w Caracas. Znana jest z walki politycznej w Wenezueli. Rozpoczęła działalność polityczną w 2002 roku jako współzałożycielka organizacji obywatelskiej Súmate, zajmującej się monitorowaniem wyborów. W 2010 roku została wybrana do Zgromadzenia Narodowego, zdobywając największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. W 2013 roku współzałożyła liberalną partię Vente Venezuela, której przewodzi jako koordynator krajowy. W 2018 roku została wymieniona przez BBC wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet na świecie. W 2025 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata według magazynu Time. Za swoją nieustępliwą walkę o demokrację i prawa człowieka, María Corina Machado została uhonorowana wieloma międzynarodowymi nagrodami, w tym Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli (2024), Nagrodą Praw Człowieka im. Václava Havla (2024).
Oto lista laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2020–2024:
2024: Organizacja Nihon Hidankyo (Japonia) – za znaczące wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej
2023: Narges Mohammadi (Iran) – za walkę o prawa kobiet w Iranie oraz promowanie praw człowieka
2022: Ales Bialiatski (Białoruś), Memorial (Rosja) i Center for Civil Liberties (Ukraina) – za ich dążenia do promowania praw człowieka i demokracji w swoich krajach
2021: Maria Ressa (Filipiny) i Dmitrij Muratow (Rosja) – za ich walkę o wolność słowa w swoich krajach
