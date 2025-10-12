Noblistka uważa, że to Trump zasłużył na nagrodę! "Była bardzo miła"

Donald Trump: „Osoba, która otrzymała Nagrodę Nobla, zadzwoniła do mnie i powiedziała: 'Przyjmuję to na twoją cześć, bo naprawdę na nią zasłużyłeś'”

Od 10 października już wszystko jest jasne - Donald Trump nie dostał Pokojowej Nagrody Nobla, choć tak o niej marzył, że nawet mówił wprost, iż to on na nią zasłużył, a jeśli jej nie dostanie, będzie to "obraza dla Ameryki". Jak się okazało, nagroda powędrowała do wenezuelskiej opozycjonistki Maríi Coriny Machado za „niestrudzoną działalność na rzecz praw demokratycznych narodu Wenezueli i za walkę o sprawiedliwe i pokojowe przejście od dyktatury do demokracji”. Co na to Trump? Na szczęście ostatecznie podszedł do całej sytuacji z odrobiną humoru. "Osoba, która faktycznie otrzymała Nagrodę Nobla, zadzwoniła dziś do mnie i powiedziała: 'Przyjmuję to na twoją cześć, bo naprawdę na nią zasłużyłeś'. Bardzo miło z jej strony. Nie, nie powiedziałem: 'To daj mi ją', choć myślę, że mogła to zrobić. Była bardzo miła” – żartował prezydent USA. „Pomagałem jej przez cały czas. W Wenezueli potrzebują dużo pomocy, to katastrofa. Można więc powiedzieć, że nagroda została przyznana za rok 2024, a ja kandydowałem w 2024 roku” - dodał Trump. Ale pierwsze reakcje administracji USA nie były wcale takie ciepłe. „Komitet Noblowski udowodnił, że przedkłada politykę nad pokój” – napisał dyrektor ds. komunikacji Białego Domu Steven Cheung w mediach społecznościowych po ogłoszeniu wyników. Wiosną Trump mówił, że pewnie i tak nie dostanie Nobla, bo "dają ją tylko liberałom".

Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. María Corina Machado laureatką

Werdykt Komisji Noblowskiej został obwieszczony dziś, w piątek 10 października. Okazało się, że laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została María Corina Machado. To liderka wenezuelskiej opozycji. Urodziła się 7 października 1967 roku w Caracas. Znana jest z walki politycznej w Wenezueli. Rozpoczęła działalność polityczną w 2002 roku jako współzałożycielka organizacji obywatelskiej Súmate, zajmującej się monitorowaniem wyborów. W 2010 roku została wybrana do Zgromadzenia Narodowego, zdobywając największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. W 2013 roku współzałożyła liberalną partię Vente Venezuela, której przewodzi jako koordynator krajowy. W 2018 roku została wymieniona przez BBC wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet na świecie. W 2025 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata według magazynu Time. Za swoją nieustępliwą walkę o demokrację i prawa człowieka, María Corina Machado została uhonorowana wieloma międzynarodowymi nagrodami, w tym Nagrodą im. Sacharowa za wolność myśli (2024), Nagrodą Praw Człowieka im. Václava Havla (2024).

ZOBACZ TEŻ: Nie było kontaktu ze słynnym noblistą! "Uciekł od cywilizacji"

Oto lista laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2020–2024:

2024: Organizacja Nihon Hidankyo (Japonia) – za znaczące wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej

2023: Narges Mohammadi (Iran) – za walkę o prawa kobiet w Iranie oraz promowanie praw człowieka

2022: Ales Bialiatski (Białoruś), Memorial (Rosja) i Center for Civil Liberties (Ukraina) – za ich dążenia do promowania praw człowieka i demokracji w swoich krajach

2021: Maria Ressa (Filipiny) i Dmitrij Muratow (Rosja) – za ich walkę o wolność słowa w swoich krajach

Otwarcie parku im. Wisławy Szymborskiej w Krakowie 02.07.2023. Tłumy krakowian świętowały 100. urodziny Noblistki!2020: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – za walkę z ubóstwem i nierównościami społecznymi na świecie

Sonda Czy według ciebie Donald Trump zasłużył na Pokojową Nagrodę Nobla? Tak Jeszcze nie, ale jest na dobrej drodze Nie Trudno powiedzieć

BREAKING NEWSThe Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9— The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

Słynne teksty polityków! Tego nie da się zapomnieć. Znasz wszystkie? Pytanie 1 z 10 "Planeta nam się po prostu spali" Donald Tusk Rafał Trzaskowski Szymon Hołownia Następne pytanie