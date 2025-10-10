Pokojowa Nagroda Nobla przyznana! Już wszystko jasne

Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. María Corina Machado laureatką

Już wszystko jasne! Po wielu miesiącach spekulacji Norweski Komitet Noblowski ujawnił, kto został laureatem tegorocznej Pokojowej Nagrody Nobla. Sprawa wywoływała niemałe emocje, zwłaszcza z powodu Donalda Trumpa, który wprost twierdził, że to on powinien otrzymać to wyróżnienie. Do tegorocznej nagrody zgłoszono 338 kandydatów, w tym 244 osoby i 94 organizacje. Werdykt Komisji Noblowskiej został obwieszczony dziś, w piątek 10 października. Okazało się, że laureatem Pokojowej Nagrody Nobla została María Corina Machado. To liderka wenezuelskiej opozycji.

Kim jest María Corina Machado?

Maria Corina Machado urodziła się 7 października 1967 roku w Caracas. Znana jest z walki politycznej w Wenezueli. Rozpoczęła działalność polityczną w 2002 roku jako współzałożycielka organizacji obywatelskiej Súmate, zajmującej się monitorowaniem wyborów. W 2010 roku została wybrana do Zgromadzenia Narodowego, zdobywając największą liczbę głosów spośród wszystkich kandydatów. W 2013 roku współzałożyła liberalną partię Vente Venezuela, której przewodzi jako koordynator krajowy. W 2018 roku została wymieniona przez BBC wśród 100 najbardziej wpływowych kobiet na świecie. W 2025 roku znalazła się na liście 100 najbardziej wpływowych ludzi świata według magazynu Time Wikipedia.Za swoją nieustępliwą walkę o demokrację i prawa człowieka, María Corina Machado została uhonorowana wieloma międzynarodowymi nagrodami, w tym:

Nagroda im. Sacharowa za wolność myśli (2024), Nagroda Praw Człowieka im. Václava Havla (2024), Nagroda Pokojowa im. Ivana Allena Jr. za odwagę społeczną (2024, )Pokojowa Nagroda Nobla (2025)

Oto lista laureatów Pokojowej Nagrody Nobla w latach 2020–2024:

2024: Organizacja Nihon Hidankyo (Japonia) – za znaczące wysiłki na rzecz świata wolnego od broni jądrowej

2023: Narges Mohammadi (Iran) – za walkę o prawa kobiet w Iranie oraz promowanie praw człowieka

2022: Ales Bialiatski (Białoruś), Memorial (Rosja) i Center for Civil Liberties (Ukraina) – za ich dążenia do promowania praw człowieka i demokracji w swoich krajach

2021: Maria Ressa (Filipiny) i Dmitrij Muratow (Rosja) – za ich walkę o wolność słowa w swoich krajach

2020: Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju (UNDP) – za walkę z ubóstwem i nierównościami społecznymi na świecie

Kiedy poznaliśmy kolejnych laureatów Nagrody Nobla? Harmonogram 2025

Nagrody Nobla są przyznawane co roku, zgodnie z wolą Alfreda Nobla. Ogłoszenie laureatów odbywa się zwykle w pierwszym pełnym tygodniu października, a ceremonia wręczenia nagród ma miejsce 10 grudnia (rocznica śmierci Nobla). Dla 2025 roku harmonogram ogłoszeń jest następujący:

Fizjologia / Medycyna. Poniedziałek, 6 października 2025. Laureatami zostali Mary E. Brunkow (USA), Fred Ramsdell (USA) i Shimon Sakaguchi (Japonia)

Fizyka. Wtorek, 7 października 2025. John Clarke (Wielka Brytania), Michel H. Devoret (Francja) i John M. Martinis (USA)

Chemia. Środa, 8 października 2025. Susumu Kitagawa (Japonia), Richard Robson (Wielka Brytania/Australia) i Omar M. Yaghi (Jordania/USA)

Literatura. Czwartek, 9 października 2025. László Krasznahorkai (Węgry)

Pokojowa Nagroda Nobla. Piątek, 10 października 2025

Ekonomia. Poniedziałek, 13 października 2025

