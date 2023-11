Nowa wielka miłość Emily Ratajkowski! Namiętne uściski z francuskim aktorem

Dwustukilowy morderca zabił ukochaną, bo narzekała, że nakruszył w łóżku! Wyszedł z więzienia, bo źle go karmili

Emily Ratajkowski przyłapana na namiętnych całusach z młodszym francuskim aktorem. Stephane Bak zawrócił w głowie seksownej Polce

Emily Ratajkowski (32 l.) to istny Leonardo DiCarpio (49 l.) w spódnicy. Piękna modelka polskiego pochodzenia nie zwalnia tempa. Odkąd rozwiodła się z niewiernym mężem, zmienia kochanków jak rękawiczki. Jak najnowsza wielka miłość to francuski gwiazdor komedii. Seksowna Polka została przyłapana przez paparazzich na namiętnych pocałunkach ze Stephanem Bakiem (27 l.). W Paryżu, tym mieście zakochanych, boska Emily wpięła się łapczywie w usta francuskiego aktora. Stephane Bak zawrócił w głowie modelce, ale podobno nad nad tą miłością już zawisły czarne chmury... Gwiazdor był już widziany w objęciach innej! Jak zdradziła w Daily Mail znajoma Emily, dla modelki to i tak nie było nic poważnego! Pozostaje czekać na nowy wybuch nowej miłości naszej gwiazdy.

Emily Ratajkowski. Kim jest modelka polskiego pochodzenia?

Emily Ratajkowski to jedna z najsławniejszych modelek świata. Zyskała rozgłos, rozbierając się na planie teledysku do piosenki Robina Thicke'a "Blurred Lines", reklamuje też własne kostiumy kąpielowe. Gwiazda nie kryje swoich polskich korzeni, niedawno postanowiła reklamować buty i torebki polskiej firmy CCC. Modelka rozwiodła się po czterech latach od ślubu z Sebastianem Bear-McClardem i dużo plotkowano o tym, że powodem były liczne zdrady producenta. Potem Emily Ratajkowski łączono m.in. z Bradem Pittem (59 l.), Petem Davidsonem (29 l.) czy DJ Orazio Rispo (35 l.).

Stephane Bak left some love stains on the nearby building after having a hot and heavy session with Emily Ratajkowski. pic.twitter.com/qS4WaLRITf— Gary LM Martin (@T1000Gary) November 15, 2023

