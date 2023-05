Nowe plotki o małżeństwie Kate i Williama! Zaszły wielkie zmiany

Przełom w związku księcia Williama i księżnej Kate! Tego już nie sposób ukryć

Książę William i księżna Kate są pod nieustającą obserwacją mediów z całego świata. Każdy ich gest jest szeroko komentowany - zazwyczaj pozytywnie. Od czasu do czasu jakieś niecne plotki kładą się cieniem na ich wizerunku. Parę lat temu plotkowano chociażby o rzekomej zdradzie Williama z markizą Rose Hanbury, a rodzina królewska wszystkiemu zaprzeczała. Pewien królewski biograf donosiła z kolei o awanturach w domu Williama i Kate, zaś Meghan Markle stwierdziła, że Kate jest sztywna i niemiła. Jaka jest prawda? Teraz świat obiegają nowe plotki o książęcej parze! Daily Mail zauważa, że Kate i William o wiele częściej okazują sobie publicznie uczucia, niż kiedyś i księżnej zdarza się łamać etykietę. Brytyjscy dziennikarze wiążą to z rosnącą pewnością siebie książąt Cambridge w ich królewskiej roli. Kate i William częściej trzymają się publicznie za ręce, czego teoretycznie protokół zabrania.

Księżna Kate klepnęła męża w pośladek! Wszystko się nagrało

Jak pamiętamy, podczas niedawnej gali BAFTA przeszli pod tym względem sami siebie! W pewnym momencie, gdy książęca para szła po czerwonym dywanie, wydarzyło się coś niewiarygodnego. Najpierw Kate zaczęła wesoło chichotać i szeptała coś do księcia Williama. Musiała być w nastroju do figli i flirtów! Wtem odziana w elegancką rękawiczkę dłoń księżnej powędrowała tam, gdzie chyba nikt się jej nie spodziewał. Kate ni stąd, ni zowąd... lekko klepnęła męża w pośladek! Fani rodziny królewskiej oszaleli w komentarzach pod filmami, na których widać ten wiekopomny moment. "Och tak, widziałam tak, och och! Nie mogłabym teraz kochać ich bardziej!" - pisze jedna z fanek. "Tak, widziałam to!" - nie dowierza kolejna.

¡Viral! Luego de robarse todo el protagonismo con su llegada a los Premios Bafta, los príncipes de Gales tuvieron su toque de picardia en su paso por la alfombra roja, cuando Kate le dio una nalgada al príncipe William pic.twitter.com/RPyqjCY6qY— Revista OK Venezuela (@OK_Venezuela) February 19, 2023

