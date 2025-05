Kim Dzong Un nie krył gniewu. "To zbrodnia"

Jak informuje "The Guardian", Korea Północna chciała zaprezentować światu swoją rosnącą potęgę morską, ale ceremonia wodowania nowego niszczyciela w porcie Chongjin zakończyła się kompromitującą wpadką. Jak podała agencja KCNA, okręt stracił równowagę i przechylił się na bok, uszkadzając część kadłuba.

Przywódca Korei Północnej był obecny podczas ceremonii. Po incydencie nie krył gniewu. – To poważny wypadek i zbrodnia wynikająca z absolutnego niedbalstwa i braku odpowiedzialności – cytuje jego słowa państwowa agencja KCNA (północnokoreańska państwowa agencja prasowa).

Kim nakazał natychmiastową odbudowę uszkodzonego okrętu przed czerwcowym plenum Partii Pracy Korei, dodając, że incydent „zrujnował godność i dumę naszego państwa”. Winą obarczono „niedoświadczone dowództwo i błędy operacyjne”. Odpowiedzialni urzędnicy mają zostać ukarani podczas wspomnianego plenum.

Według południowokoreańskiej armii, okręt wciąż leży przewrócony na burtę w wodzie.

Kim Jong Un’s $500M Destroyer Disaster: North Korea’s Naval Pride Crashes at Launch! pic.twitter.com/R5a3a7H23A— Global Insight (@GlobalInsight20) May 22, 2025

Serwis analityczny 38 North informował wcześniej, że nowy niszczyciel miał zostać zwodowany metodą boczną – po raz pierwszy w historii północnokoreańskiej marynarki. Zastosowanie tej techniki może wynikać z braku odpowiedniego pochylni w doku, co – jak oceniają eksperci – mogło doprowadzić do katastrofy.

To już drugi okręt tej klasy – największej w północnokoreańskiej flocie – wprowadzany do służby w ostatnich tygodniach. Wcześniej Pjongjang zaprezentował niszczyciel Choe Hyon, rzekomo wyposażony w „najpotężniejszą broń”. Pojawiły się spekulacje, że jednostka mogła powstać przy udziale rosyjskim, być może w ramach współpracy za dostarczenie żołnierzy do walk w Ukrainie.

Kim stawia na flotę i podwodne okręty

Choć Korea Północna rzadko informuje o niepowodzeniach, analitycy zwracają uwagę, że tym razem Pjongjang zaskakująco szybko przyznał się do porażki. Według Cheonga Seong-changa z Instytutu Sejong, może to być element strategii Kim Dzong Una polegającej na otwartym piętnowaniu winnych i wzmacnianiu kontroli nad aparatem władzy.

Północnokoreański przywódca już wcześniej zapowiadał, że rozwój marynarki wojennej, w tym okrętów podwodnych, będzie kluczowy dla obronności kraju. W marcu wizytował projekt budowy okrętu o napędzie atomowym.