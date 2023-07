Nowy trend na TikToku zabija! Już cztery ofiary koszmarnej zabawy

Nowy trend na TikToku spowodował już cztery ofiary śmiertelne. Ludzie wykonują ryzykowne skoki z motorówek, żeby zdobyć lajki

Świat już całkowicie oszalał! Internet opanowała nowa, bardzo niebezpieczna moda. To kolejny absurdalny "trend na TikToku". Zjawisko takich trendów polega na tym, że nagle modne staje się robienie czegoś bezsensownego i nagrywanie telefonem filmów, które to pokazują. Lepszy jest oczywiście ten, kto zdobędzie najwięcej polubień. I nie byłoby w tym nic bardzo złego, gdyby nie to, że wśród internetowych mód było już między innymi wstrzymywanie oddechu na czas, zaś teraz triumfy święci... wyskakiwanie z rozpędzonych motorówek. Na TikToku zaczęły pojawiać się filmy podpisane jako Boat Jumping, czyli skoki z łodzi. Widać na nich ludzi, którzy skaczą do wody z rozpędzonej motorówki - najchętnie robiąc skok do tyłu. Niestety, nie wszyscy amatorzy TikTokowych lajków przeżyli zetknięcie z nową modą. Jak pisze "Daily Star", są już cztery ofiary śmiertelne nowego trendu na TikToku. Wśród nich jest nawet mężczyzna w średnim wieku, ojciec trójki dzieci.

"Widzieliśmy, jak ten wzorzec zachowań pojawia się coraz częściej w ciągu ostatnich dwóch lat"

Ostatni przypadek zgonu po skoku z motorówki miał miejsce w Childersburgu w stanie Alabama. "To bardzo duży problem, ponieważ widzieliśmy, jak ten wzorzec zachowań pojawia się coraz częściej w ciągu ostatnich dwóch lat" - powiedział szef oddziału ratunkowego Childersburg Jim Dennis. Jak dodał, tych śmierci „łatwo było uniknąć”. "To jest coś, co musi się skończyć i od czego trzeba trzymać się z daleka – nie rób tego, to nie jest warte twojego życia” - ostrzega ratownik.

