Śmiertelny challenge

Influenser z TikToka zapił się na śmierć na oczach fanów, bo chciał być sławny. Brał udział w "wyzwaniu". WIDEO

Chciał być sławny, zdobywać kolejne lajki i zastępy internetowych fanów, a by to osiągnąć, był gotowy na wszystko. Celebryta z TikToka i Instagrama przypłacił życiem udział w idiotycznym "challengu". Wang Moufeng znany jako Sanqiange lub Brother Three Thousand został znaleziony martwy przez rodzinę 12 godzin później. Nigdy nie zgadniesz, jaką głupotę zrobił!