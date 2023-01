W sądzie w Teheranie (Iran) w środę (18 stycznia) zapadł wyrok w sprawie mężczyzny, który zamordował swoją 17-letnią żonę. "Ta sprawa zaszokowała kraj" - mówił na posiedzeniu sędzia i ogłosił, że zabójca zostaje skazany na nieco ponad 8 lat więzienia bez możliwości odwołania się od wyroku. "Drugi oskarżony w sprawie, Heidar Heidarnava [brat mordercy - przyp. red.] został skazany na 45 miesięcy więzienia za współudział w umyślnym zabójstwie" - poinformował rzecznik irańskiego wymiaru sprawiedliwości, Massoud Setayeshi.

Iran. Odciął głowę własnej żonie. Z uśmiechem pokazał ją światu

Jak przypomina CBS News, do wstrząsających wydarzeń doszło w lutym 2022 roku w mieście Ahwaz, stolicy południowo-zachodniej prowincji Chuzestan. 17-letnia Mona Heidari próbowała uciec do Turcji przed swoim przemocowym mężem, jednak on wraz ze swoim bratem ją odnalazł, a po powrocie do domu postanowił ją ukarać, dokonując tzw. honorowego zabójstwa. Odciął dziewczynie głowę, a potem spacerował ulicami miasta trzymając ją w jednej dłoni, a w drugiej ściskając zakrwawiony nóż. Po mediach społecznościowych krążyło nagranie z tego makabrycznego spaceru, na którym widać było, że Sajjad Heidarnava jest bardzo zadowolony z tego, co właśnie zrobił.

Poślubił 12-latkę, potem odciął jej głowę

Potem okazało się, że Mona została jego żoną jako 12-latka, a w momencie śmierci miała z nim 3-letniego syna. "Po zbrodni obrońcy praw człowieka zaapelowali o zmiany w prawie chroniące kobiety przed przemocą domową oraz o podwyższenie minimalnego wieku zawierania małżeństw przez dziewczęta, który obecnie wynosi tam 13 lat" - podaje CBS. Rodzice zamordowanej dziewczyny podobno wybaczyli oprawcy.

Grinning Iranian husband carries the severed head of his 17-year-old wife through the streets after decapitating her in 'honour killing': Girl murdered after her father and brother dragge...via https://t.co/dXZkWbkrRt’s https://t.co/DjHQa4I26S— Antoinette (@Antoine34607679) February 8, 2022

