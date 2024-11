Odmówiła pójścia na ślub siostry! Nie wybaczy pannie młodej jednej rzeczy

Odmówiła pójścia na ślub siostry, która związała się z jej byłym partnerem. Panna młoda wpadła w szał, w sieci mnożą się komentarze

Awantury na weselu, ślubne afery, kaprysy panny młodej i niespodziewane zwroty akcji na ślubnym kobiercu - wszystko to często bywa temat niekończących się wątków na forach internetowych. Wielkie emocje wywołane przez wielki dzień potrafią naprawdę wymknąć się spod kontroli! Teraz kolejna ślubna afera opisana przez anonimową kobietę wywołała burzę komentarzy w mediach społecznościowych. 27-latka opisała na Reddicie swój konflikt z siostrą, która niebawem wychodzi za mąż. Autorka wpisu ma do niej tak wielki żal, że nie zamierza pojawić się na uroczystości, przez co jest ostro krytykowana przez całą rodzinę. Jaki jest powód ślubnego dramatu? Chodzi o to, że 29-letnia Rachel, czyli siostra 27-latki, zaczęła spotykać się z jej byłym partnerem, a potem zaręczyła się z nim i przyjęła jego oświadczyny. W dodatku rozstanie niejakiego Marka z 27-latką nie przebiegło w dobrej atmosferze, a teraz siostra twierdzi, że ten związek nigdy nie był poważny.

„Nawet nie chcę iść na ślub. Powiedziałam jej to, a ona wybuchła, oskarżając mnie o egoizm i zawziętość"

Oto, co napisała rozżalona na pannę młodą autorka wpisy na Reddicie! „Gdy dorastałyśmy, to ona była inteligentna, ładna i utalentowana, podczas gdy ja zawsze byłam w jej cieniu" - zaczyna 27-latka. "Teraz Rachel jest zaręczona, a cała rodzina ekscytuje się jej ślubem. Wychodzi za mąż za faceta, z którym krótko spotykałam się na studiach. Spotykaliśmy się przez około trzy miesiące, zanim nagle całkowicie zerwał ze mną kontakt. Kilka tygodni później Rachel przedstawiła go jako swojego chłopaka. To było niesamowicie niezręczne, ale ona zignorowała moje uczucia, mówiąc: „To nie było tak, że byliście razem na poważnie”" - wyznaje kobieta. „Nawet nie chcę iść na ślub. Powiedziałam jej to, a ona wybuchła, oskarżając mnie o egoizm i zawziętość" - opowiada. Co na to komentujący? "Twoje uczucia są ważne i nigdy nie powinnaś robić czegoś, czego nie chcesz robić”. "Zaproszenie to nie wezwanie. Twoja siostra i rodzina powinny nauczyć się akceptować NIE jako odpowiedź” — napisał ktoś inny. Praktycznie wszyscy popierają kobietę, która odmówiła pójścia na ślub siostry. A Ty wybaczyłabyś, gdyby siostra zaręczyła się z Twoim byłym?

