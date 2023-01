i Autor: AP, SWNS/NEWSPIX

Rodzina królewska

Oficjalny mural z królem Karolem i Elżbietą II wyśmiany! "Co to ma być?!"

Nie tak to miało być! W brytyjskim mieście Northampton z pompą ogłoszono powstanie oficjalnego muralu powstałego dla uczczenia króla Karola III i zmarłej królowej Elżbiety II. Ale zamiast zachwytów jest karuzela śmiechu, której nikt nie jest w stanie zatrzymać. "Co to ma być? Czy to na to wydano pieniądze podatników?" - pyta wielu mieszkańców.