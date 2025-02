Trwa akcja ratownicza

Ogromna lawina zeszła w północnych Indiach! Kilkadziesiąt osób uwięzionych pod śniegiem [ZDJĘCIA]

Co najmniej 41 osób zostało uwięzionych w pobliżu wioski Mana village w dystrykcie Garhwal w północnych Indiach, po tym jak zeszła tam lawina. Do zdarzenia, które jest pokłosiem ogromnych opadów śniegu w regionie, doszło w piątek, 28 lutego. Trwa akcja ratownicza, w której bierze udział m.in. wojsko. Do tej pory udało się uratować 16 osób.