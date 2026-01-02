Jennifer Lopez bez ogródek o swojej pupie! Nie owijała w bawełnę

Jennifer Lopez słyszy, że nie powinna się tak rozbierać w wieku 56 lat. Ma na to odpowiedź

Najpiękniejsza pupa świata to ta należąca do Jennifer Lopez - tak uważają miliony fanów latynoskiej gwiazdy na całym świecie. To właśnie naturalnie krągłe pośladki J.Lo są od dosłownie dziesięcioleci stawiane za wzorzec innym celebrytkom. Nic dziwnego, że J.Lo ubezpieczyła niegdyś własne pośladki na zawrotną kwotę 27 milionów dolarów. Ale lata lecą i 56-letnia już Lopez bywa obiektem drwin. Aż w końcu Jennifer nie wytrzymała! Gwiazda ma dość złośliwców, którzy wypominają jej wiek i twierdzą, że w wieku 56 lat powinna porzucić skąpe fatałaszki i przestać wypinać się na scenie. „Dlaczego ona zawsze jest tak ubrana? Czemu nie ubiera się odpowiednio do swojego wieku? Czemu ona zawsze jest naga?” - cytowała internetowe komentarze piosenkarka podczas koncertu w Las Vegas. I zbiorczo na nie odpowiedziała, wskazując jednoznacznie na swoją legendarną pupę. „Gdybyście mieli taką pupę, też chodzilibyście nago!”. Zgromadzeni pod sceną fani odpowiedzieli, oklaskując pośladki idolki.

Jennifer Lopez i Ben Affleck. Śluby, rozwody, poprzedni partnerzy

Jennifer Lopez i Ben Affleck odnowili romans po 17 latach od pamiętnego zerwania zaręczyn na kilka dni przed ślubem. 16 lipca 2022 roku wzięli ślub w Las Vegas, 20 sierpnia bardziej uroczysty w Riceboro w stanie Georgia. W sierpniu 2024 roku piosenkarka złożyła pozew rozwodowy, w styczniu 2025 byli już wolnymi ludźmi. Dla J Lo było to czwarte małżeństwo, dla Afflecka drugie. Piosenkarka i gwiazdor Hollywood pierwszy raz byli parą w latach 2002-2004. Potem każde z nich pospiesznie wzięło ślub z kimś innym. Ben Affleck w 2005 roku ożenił się z aktorką Jennifer Garner. Ma z nią trójkę dzieci, para rozwiodła się w 2018 roku z powodu licznych uzależnień i niewierności Afflecka. Z kolei Jennifer Lopez pospieszyła się wtedy jeszcze bardziej i już w 2004 roku była żoną Marca Anthony'ego. Rozwiodła się z nim w 2014 roku. Był to jej trzeci mąż, poprzedni to Cris Judd (od 2001 do 2003) i Ojani Noa (od 1997 do 1998). W 2021 roku zerwała zaręczyny z baseballistą Alexem Rodriguezem.

