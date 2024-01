Ojciec zmarł na atak serca w domu. 2-letni syn został sam i umarł z głodu

Elon Musk przyjedzie do Auschwitz. Czarnek zaprasza go do Wąsika i Kamińskiego. "Niech świat się dowie"

Ojciec opiekował się sam 2-letnim synem. Zmarł na zawał serca, dziecko umarło z głodu. Znaleziono ich po niemal dwóch tygodniach

Ta straszna tragedia wstrząsnęła Brytyjczykami. Czy można było jej uniknąć? Wszystko zaczęło się tuż po świętach Bożego Narodzenia w mieście Skegness. Kenneth Battersby (+60 l.) opiekował się w swoim domu 2-letnim synem Bronsonem. Jeszcze 27 grudnia odwiedziła ich pracownica socjalna. Wizyty odbywały się raz na miesiąc. Wtedy obaj byli cali i zdrowi. 2 stycznia kobieta znów zapukała do drzwi szeregowca. Nikt nie odpowiadał. Po dwóch dniach wróciła - nadal za drzwiami była cisza. Wtedy została powiadomiona policja, jednak jak piszą m.in. The Sun i BBC, do środka dostano się dopiero 9 stycznia, gdy uzyskano klucz od właściciela wynajmowanego szeregowca. Niestety, w środku dokonano makabrycznego odkrycia. Zarówno mężczyzna, jak i dziecko nie żyli. Sekcja zwłok ujawniła szokujący przebieg wydarzeń.

Sekcja zwłok ujawniła tragiczny przebieg wydarzeń. Trwa śledztwo

Przyczyną śmierci mężczyzny był zawał serca. Kenneth Battersby musiał umrzeć mniej więcej dwa dni po wizycie pracownicy socjalnej. Bezradne małe dziecko zostało samo w domu z ciałem taty. Zdezorientowany Bronson Battersby daremnie krążył po mieszkaniu i próbował obudzić ojca. Nie potrafił sam sięgnąć po wodę czy jedzenie. W rezultacie zmarł, a jak wykazała sekcja, przyczyną było zagłodzenie i odwodnienie. W sprawie tragedii wszczęto śledztwo. A co z matką 2-latka? Według "The Sun", który rozmawiał z kobietą, nie mieszkała ona z Bronsonem i jego ojcem. Za to, co się stało, kobieta wini obecnie pracowników socjalnych.

i Autor: Archiwum prywatne

2-year-old boy found ‘curled up’ next to father’s body died of starvation https://t.co/8LVYC4g9e6 pic.twitter.com/1RC2LJP6hH— New York Post (@nypost) January 17, 2024

