Ona jest już wolna! Gisele Bundchen rozstała się z trenerem karate

Gisele Bundchen rozstała się z trenerem sztuk walki. Joaquim Valente miał dość bycia w świetle reflektorów

Na przełomie 2022 i 2023 roku supermodelka Gisele Bundchen i baseballista Tom Brady ogłosili rozstanie. Gwiazdy szybko się rozwiodły, a Gisele zaczęto łączyć z... jej trenerem sztuk walki. Mistrz ju-jitsu Joaquim Valente i Bundchen poznali się jeszcze w 2021 roku podczas sesji zdjęciowej. Potem widziano ich coraz częściej razem w prywatnych okolicznościach, aż w końcu przestali ukrywać łączące ich uczucie. Wydawało się, że to coś poważniejszego. Niestety, najnowsze plotki głoszą, że para się rozstała. Magazyn "In Touch" cytuje anonimowego znajomego gwiazd, który tłumaczy: "Światło reflektorów było dla niego zbyt duże. Joaquim to zwyczajny facet. Nie jest przyzwyczajony do całej uwagi, jaką mu poświęcano. Joaquim stał się częścią jakiegoś żartu. Ludzie zaczęli go nawet pytać, czy to on był powodem rozwodu. Nienawidził tego".

Gisele Bündchen. Zarobki, rodzina, rozwód

Gisele Bündchen przez 15 lat była najlepiej opłacaną modelką na świecie. Zarabiała około 30 milionów dolarów rocznie, została zdetronizowana dopiero w 2017 roku przez Kendall Jenner. Na modellingową emeryturę odeszła w wieku 34 lat. Ślub z Tomem Bradym Gisele wzięła w 2009 roku. W tym samym roku w grudniu modelka urodziła swoje pierwsze dziecko, 15-letniego dziś Benjamina, a w 2012 roku 12-letnią dziś Vivian Lake. Jesienią 2022 roku zaczęto plotkować o kryzysie w ich związku, potem para potwierdziła, że się rozwodzi.

Gisele Bundchen and Joaquim Valente Have Called it Quits: REPORTThe jiu-jitsu trainer reportedly didn't enjoy being in the 'spotlight.'Read More: https://t.co/AGmmka4f2M— PopCrush (@PopCrush) June 14, 2024

