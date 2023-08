Irina Shayk wygryzła Gisele! Najdroższa modelka upokorzona

Irina Shayk poderwała byłego męża Gisele Bundchen. "Gisele nie jest zadowolona"

Szykuje się wielka wojna w świecie najdroższych i najseksowniejszych modelek na ziemskim globie! W boju zwarły się Gisele Bundchen (43 l.) i Irina Shayk (37 l.). A chodzi o przystojnego sportowca. Jak pamiętają fani Gisele Bundchen, dopiero co ta niegdysiejsza najdroższa modelka świata rozstała się z mężem Tomem Bradym (46 l.). Tymczasem on, zamiast rozpaczać, już zakochał się do szaleństwa w rosyjskiej piękności. O wszystkim informował TMZ pod koniec lipca. Tom Brady i Irina Shayk poznali się jeszcze w maju na ślubie miliardera Joe Nahmada i modelki Madison Headrick na Sardynii. „Wiele modelek podrywało tam Toma, a Irina była jedną z nich” - donosiło TMZ. W lipcu modelka dopięła swego. Paparazzi przyłapali ją na spędzeniu całej nocy w rezydencji Toma.

"Byli tylko oni we dwoje w swoim małym świecie"

Nie był to w dodatku krótki romans. Para nadal się spotyka! Page Six właśnie poinformowało, że para wybrała się na kolację do restauracji sushi w Nowym Jorku. Naoczny świadek zdradził amewrykańskim dziennikarzom, że Tom wszedł do Sushi Azabu i został odprowadzony do „prywatnego pokoju”. Irina weszła kilka minut później i została „zabrana do tego samego prywatnego pokoju”. "Byli tylko oni we dwoje w swoim małym świecie" - cytuje Page Six naocznego świadka zdarzenia... Tymczasem według TMZ Gisele "nie jest zadowolona" z romansu swojego eks!

Gisele Bündchen i Irina Shayk. Zarobki, rodzina, rozwód

Gisele Bündchen przez 15 lat była najlepiej opłacaną modelką na świecie. Zarabiała około 30 milionów dolarów rocznie, została zdetronizowana dopiero w 2017 roku przez Kendall Jenner. Na modellingową emeryturę odeszła w wieku 34 lat. Ślub z Tomem Bradym Gisele wzięła w 2009 roku. W tym samym roku w grudniu modelka urodziła swoje pierwsze dziecko, 13-letniego dziś Benjamina, a w 2012 roku 10-letnią dziś Vivian Lake. Jesienią 2022 roku zaczęto plotkować o kryzysie w ich związku, potem para potwierdziła, że się rozwodzi. Z kolei Irina Shayk Od maja 2010 do 2015 spotykała się ze sławny piłkarzem Cristiano Ronaldo. W latach 2015–2019 jej partnerem był aktor Bradley Cooper, z którym ma córkę Leę De Seine (6 l.). Niedawno była też łączona z Leonardo DiCaprio.

