Uwaga panowie!

Ona jest już wolna! Sofia Vergara się rozwodzi. Zobacz gorące fotki gwiazdy

Uwaga panowie! Sofia Vergara (51 l.) jest już do wzięcia. Jedna z najdroższych i najseksowniejszych aktorek w Hollywood rozwodzi się z mężem Joem Manganiello (46 l.) po siedmiu latach małżeństwa. Teraz piękna 51-latka wypoczywa we Włoszech z przyjaciółmi i niestrudzenie pozuje do kuszących fotek w bikini. Na pewno nie może narzekać na brak nowych wielbicieli!