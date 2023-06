Rzuciła wyzwanie Sharon Stone! 51-latka podniosła nogę i pokazała pupę

Jak on to robi?!

51-letnia Sofia Vergara i 65-letnia Sharon Stone rywalizują na zadarte nogi i pośladki! Wojna seksownych gwiazd

Obie są piękne, bogate, sławne i wiecznie młode. I wygląda na to, że jedna chce być lepsza od drugiej! Sofia Vergara (51 l.) i Sharon Stone (65 l.) zwarły się w boju na nogi i pupy. Kiedy porównać zdjęcia obu pań w mediach społecznościowych, można nabrać niezachwianej pewności, że młodsza z nich rzuca wyzwanie starszej. Po pierwsze - nowa reklama Walmartu, w której wystąpiła Sofia Vergara. Kolumbijsko-amerykańska seksbomba siedzi w niej na kanapie ubrana we wzorzystą suknię i... zadziera wysoko nogę. Podobieństwo do kultowej sceny z "Nagiego instynktu" z Sharon Stone roli głównej nasuwa się samo! To jednak nie wszystko...

Dwie gwiazdy Hollywood wypięły pupy w internecie. Która lepsza?

Dopiero co znana z zamiłowania do mediów społecznościowych Sofia Vergara wrzuciła na swoje konto na Instagramie fotkę w samym tylko dole od bikini. Pośladki trzeciej najlepiej zarabiającej aktorki są tu widoczne jak na dłoni, a fani rozpływają się w zachwytach. A Sharon Stone? Niedawno także pozowała w bikini, wypinając śmiało pupę do lustra. Wygląda na to, że panie walczą na pupy i na zadarte nogi! Która wygra? Czy będzie to gwiazda "Nagiego instynktu" i Kasyna", a może aktorka znana głównie z serialu ABC "Współczesna rodzina" i jurorowania w amerykańskim "Mam Talent"?

Sonda Nalezysz do grona fanów Sharon Stone? Tak, jest wspaniała! Nie, kompletnie mnie nie przekonuje... Nie widziałem_am ani jednej produkcji z jej udziałem

Sofia Vergara looks stunning as she provides sneak peek of Fall 2023 fashion collection with Walmart #America #BTS https://t.co/N6D1VuRdIR— WhatsNew2Day (@whatsn2day) June 21, 2023

QUIZ. Polskie piosenki o miłości! Potrafisz dokończyć każdy tekst? Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst piosenki. "Byłaś serca biciem / Wiosną, zimą, życiem / Marzeń moich echem..." Wiosną i oddechem Winem, wiatrem, śmiechem Wiatrem, słońcem, śmiechem Dalej