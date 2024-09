Zderzenie pociągów, dziesiątki rannych. Alkohol w organizmie maszynisty!

Zderzenie pociągów na stacji w Pradze! 35 osób rannych. U jednego z maszynistów alkomat wykazał obecność alkoholu, ale potrzebne dalsze badania

Jeden z maszynistów mógł być pijany, ale konieczne są dodatkowe badania w szpitalu, które to potwierdzą - podają czeskie media po katastrofie kolejowej w Czechach. Do wypadku doszło w środę, 18 września w Pradze. W pociąg stojący na położonej na przedmieściach stolicy stacji Liben najechał drugi skład. Rannych zostało aż 35 osób. Na szczęście ich obrażenia nie są poważne, nikt nie zginął. U jednego z maszynistów alkomat wykazał obecność alkoholu, drugi z kolei dopiero uczył się zawodu. Co było przyczyną katastrofy kolejowej w Czechach? Według wstępnych ustaleń najprawdopodobniej doszło do zlekceważenia sygnału "stop" przez kierującego pociągiem. Skład ten należy do prywatnego właściciela organizującego turystyczne przejazdy kolejowe, a nie do państwa.

Niedawno miała miejsce jeszcze gorsza katastrofa kolejowa w Czechach. W Pardubicach zginęły cztery osoby, 23 zostały ranne, w tym trzy ciężko

To kolejny poważny wypadek kolejowy, do którego w ostatnich miesiącach doszło w Czechach. W nocy z 6 na 7 czerwca w Pardubicach w środkowej części Czech czołowo zderzyły się pociąg ekspresowy RegioJet jadący z Pragi do Koszyc i potem do Ukrainy z pociągiem towarowym. Składem osobowym podróżowało około 300 osób. "Przed północą na kolei w Pardubicach zderzył się pociąg osobowy z pociągiem towarowym. Do północy na miejsce przybyło 36 jednostek strażaków zawodowych i ochotniczych, policja i służby ratunkowe" - podawała na Twitterze (obecnie X) straż pożarna Regionu Pardubice (HZS). Zginęły cztery osoby, 23 zostały ranne, w tym trzy ciężko. Wstępne ustalenia wskazywały na to, że maszynista składu osobowego zignorował sygnał czerwonego światła na semaforze.

Sonda Nie boisz się podróżować pociągiem? NIE TAK NIE WIEM

Zasahujeme společně s hasiči @Spravazeleznic @zzshmp a @PolicieCZ u srážky svou osobních vlaků v Praze Libni. pic.twitter.com/WFqzmPkxDk— Hasiči Praha 🚒 (@HasiciPraha) September 18, 2024

Czy dobrze znasz slang kolejowy? Pytanie 1 z 10 "Badyle" to określenie: krzaków rosnących wzdłuż torów kolejowych pantografów na lokomotywach szlabanów na przejazdach kolejowych Dalej