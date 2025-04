Oni przyjadą na pogrzeb papieża. Jest deklaracja Donalda Trumpa

Ujawnili straszne zdjęcia z domu Gene'a Hackmana! Wstrząsające, co robiła jego żona tuż przed śmiercią!

Pogrzeb papieża Franciszka już za kilka dni. Donald Trump będzie obecny na uroczystościach. Kto jeszcze przybędzie na pogrzeb Ojca Świętego?

Papież Franciszek nie żyje - te tragiczne doniesienia obiegły świat wczoraj, w Poniedziałek Wielkanocny. Ojciec Święty odszedł rano, choć jeszcze poprzedniego dnia błogosławił wiernych z balkonu Bazyliki Świętego Piotra. Jak ujawnił Watykan, przyczyną śmierci Ojca Świętego były udar mózgu, śpiączka i nieodwracalna zapaść kardiologiczna. Teraz wierni i kardynałowie coraz tłumniej przybywają do Watykanu. Nieoficjalne jeszcze informacje ze Stolicy Apostolskiej mówią o dacie pogrzebu papieża Franciszka oraz terminu rozpoczęcia konklawe. Papież najprawdopodobniej zostanie pochowany 26 kwietnia, w sobotę, zaś konklawe według również nieoficjalnych informacji między 5 a 10 maja. Z pewnością te uroczystości zgromadzą ważnych duchownych i przywódców z całego świata. Niektórzy już teraz zadeklarowali, że przylecą do Watykanu, by wziąć udział w ceremonii ostatniego pożegnania papieża Franciszka. Wśród nich jest prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump.

Donald Trump, prezydenci Argentyny i Brazylii. Światowi przywódcy zjadą na pogrzeb papieża

"Melania i ja pojedziemy na pogrzeb papieża Franciszka do Rzymu. Nie możemy się doczekać, żeby już tam być" - napisał Donald Trump na swojej platformie społecznościowej Truth. Poza Trumpem na pogrzeb papieża uda się z pewnością także prezydent Argentyny, czyli kraju, z którego pochodził papież. Javier Milei wcześniej wypowiadał się o Franciszku w ostrych i mało parlamentarnych słowach, ale teraz ogłosił siedmiodniową żałobę narodową i deklaruje przybycie do Stolicy Apostolskiej. "Pomimo różnic, które okazały się nieznaczne, możliwość poznania go, w jego dobroci i mądrości, była dla mnie prawdziwym zaszczytem" - ogłosił Milei. Obecność na pogrzebie zapowiedział też prezydent Brazylii Luiz Inacio Lula da Silva. "Ludzkość straciła dziś głos szacunku i akceptacji dla bliźniego. Papież Franciszek (...) propagował codziennie miłość, tolerancię i solidarność, które są podstawą nauczania chrześcijańskiego" – napisał brazylijski przywódca. Nie wiadomo jeszcze, którzy polscy politycy i duchowni pojadą na pogrzeb Ojca Świętego. Czekamy na dalsze doniesienia.

Sonda Czy wybierasz się na pogrzeb papieża Franciszka do Watykanu? Tak Nie

Melania and I will be going to the funeral of Pope Francis, in Rome. We look forward to being there!From Donald Trump Truth Social 04/21/25 03:58 PM— Donald J. Trump Posts From His Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 21, 2025

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Tylko pierwsze pytanie łatwe! Później ciężary! Pytanie 1 z 10 To zacznijmy od tego prostego. Największym kontynentem na naszej planecie jest: Afryka Ameryka Północna Azja Następne pytanie