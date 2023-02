Data wystąpienia Putina (70 l.), który w ostatnim czasie raczej unikał publicznych przemówień na taką skalę, nie jest przypadkowa. To właśnie 21 lutego rok temu zwołał spotkanie Rady Bezpieczeństwa, po którym uznał niepodległość samozwańczych republik donieckiej i ługańskiej. Po trzech dniach natomiast ogłosił rozpoczęcie "specjalnej operacji wojskowej" na Ukrainie. Rosjanie przygotowywali się do wtorkowego orędzia Putina z wielkim namaszczeniem. Propagandowa telewizja Rossija 1 uruchomiła nawet "Putinometr" - odliczanie godzin i minut do wystąpienia rosyjskiego prezydenta. Wydarzenie miało sprawiać wrażenie czegoś niezwykle poważnego i istotnego.

Putin całkiem odleciał: "Pedofilia na Zachodzie staje się normą"

Niestety, pierwsze wrażenia są raczej dalekie od tego, na czym z pewnością zależało Putinowi. Po raz kolejny oczywiście oskarżył Ukrainę o agresję, sugerując, że Rosja po prostu się broniła i musiała chronić swoich obywateli. "Nie prowadzimy wojny z narodem ukraińskim. Oni są zakładnikami politycznymi i militarnymi Zachodu" - powiedział między innymi. Nie zabrakło też typowej dla Putina bzdurnej propagandy i straszenia zgniłą cywilizacją. "Zobaczcie, co robią na Zachodzie. Pedofilia staje się normą, księża aprobują małżeństwa osób tej samej płci. Zachód nie ukrywa, że ​​jego celem jest strategiczne pokonanie Rosji. Dla nas oznacza to koniec z nami raz na zawsze" - mówił.

Putin zagrzewa do walki i prezentuje łysinę

Jednak o wiele ciekawsze od tego, co Putin mówił, było to, jak wyglądał i co działo się dookoła. Ktoś, kto pomagał mu dobrać stylizację, nie zwrócił uwagi na to, że czerwony krawat, który włożył pod garnitur, jest przekrzywiony. Wtorkowe wystąpienie zdradziło też, że Putin jest już niemal łysy, choć bardzo stara się to ukryć pod nieudaną zaczeską. Widać też, że cały czas musi być przynajmniej jedną ręką oparty o mównicę, drugą zaś raz na jakiś czas chowa, być może dlatego, że nie jest w stanie zapanować nad jej drżeniem.

Przemówienie Putina. "Publiczność jest jak zombie"

Putin przemawia do kilku setek najważniejszych ludzi w państwie, nie wszyscy jednak spijają mu z ust każde słowo. Na ujęciach pokazywanych przez operatora, który swoją drogą może być już w niezłych tarapatach, widać raz na jakiś czas kogoś przysypiającego, przeglądającego coś w telefonie, czy wymieniającego żarty z kolegą, który akurat siedzi obok. Większość publiki jednak wygląda na znudzoną i zniechęconą, mimo że raz na jakiś czas, z pewnością w jasno określonych momentach, zrywają się z krzeseł i robią Putinowi owację na stojąco. "Boże, ci ludzie są prawie martwi. Woleliby być gdziekolwiek indziej, żeby tylko nie musieć grzać tam tych krzeseł" - komentują Internauci.

"The objective of the West is infinite power"Russian President Vladimir Putin says Russia wants to "protect people and protect their homes" and that Western leaders have been supplying Ukraine with financial and military aid throughout the conflicthttps://t.co/X3flQUBL0r pic.twitter.com/EchKnpc9Lo— Sky News (@SkyNews) February 21, 2023

More nonsense from #Putin's speech:- Look at what they are doing in the West. Pedophilia is becoming the norm, priests are approving same-sex marriages- The West makes no secret of its goal of strategically defeating Russia. For us, this means ending us once and for all. pic.twitter.com/gmev420G4p— NEXTA (@nexta_tv) February 21, 2023

