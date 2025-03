Osobiste wyznanie papieża Franciszka. "Najtrudniejsza sytuacja"

Papież Franciszek napisał osobisty list do wiernych. Mówił o "stawianiu czoła najtrudniejszym i bolesnym sytuacjom"

Papież Franciszek 23 marca został wypisany z Polikliniki Gemelli, gdzie przebywał od 14 lutego najpierw z zapaleniem oskrzeli, a potem płuc. Wcześniej pokazał się wiernym w szpitalnym oknie, unosząc kciuk do góry i słabym głosem dziękując za wsparcie, potem machał do ludzi z samochodu. Był wtedy widziany publicznie po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia hospitalizacji. Pojechał prosto do Bazyliki Matki Boskiej Większej, gdzie złożył kwiaty i modlił się, dziękując Bogu za ocalenie. Tuż po wypisie z kliniki napisał do wiernych o swoim pobycie w szpitalu i zdobył się na parę osobistych, wzruszających wyznań o "bolesnych i najtrudniejszych sytuacjach". "Podczas długiego pobytu w szpitalu doświadczyłem cierpliwości Pana Boga, której odbicie widzę również w niestrudzonej trosce lekarzy i pracowników służby zdrowia, a także w uwadze i nadziejach bliskich osób chorych. Ta pełna ufności cierpliwość, zakotwiczona w miłości Boga, której nie brakuje, jest naprawdę konieczna w naszym życiu - zwłaszcza po to, by stawić czoła najtrudniejszym i bolesnym sytuacjom" - napisał Ojciec Święty.

"Razem błagajmy, aby położono kres wojnom i by zapanował pokój, zwłaszcza na umęczonej Ukrainie"

"Z taką cierpliwością i wytrwałością modlicie się dalej za mnie. Bardzo wam dziękuję. Ja też modlę się za was" - stwierdził papież, nawiązując do licznych modlitw wiernych m.in. na Placu Świętego Piotra, gdzie każdego dnia za chorego Franciszka odmawiano różaniec. Ojciec Święty pomału wraca do swoich obowiązków i zapoznaje się na bieżąco z sytuacją na świecie. Do tego również nawiązał. "Zasmuciło mnie wznowienie ciężkich izraelskich bombardowań Strefy Gazy, z tyloma zabitymi i rannymi. Proszę, aby umilkła broń. Niech nie braknie odwagi, by wznowić dialog, by zostali uwolnieni wszyscy zakładnicy i by osiągnięto definitywne zawieszenie broni. Razem błagajmy, aby położono kres wojnom i by zapanował pokój, zwłaszcza na umęczonej Ukrainie, Palestynie, Izraelu, Libanie, Birmie, Sudanie, Demokratycznej Republice Konga" - zaapelował papież.

