Tak zmieni się życie papieża Franciszka! Lekarze mówią wprost

Papież Franciszek spędził pierwszą noc poza szpitalem. Lekarze podkreślają, że życie Ojca Świętego będzie musiało zmienić się po chorobie

Papież Franciszek spędził pierwszą od pięciu tygodni noc poza szpitalem. Wczoraj, 23 marca Ojciec Święty zgodnie z zapowiedziami lekarzy został wypisany z Polikliniki Gemelli. Wcześniej pokazał się wiernym w szpitalnym oknie, unosząc kciuk do góry i słabym głosem dziękując za wsparcie, potem machał do ludzi z samochodu. Ojciec Święty był wczoraj widziany publicznie po raz pierwszy od czasu rozpoczęcia hospitalizacji w dniu 14 lutego. Pojechał prosto do Bazyliki Matki Boskiej Większej, gdzie złożył kwiaty i modlił się, dziękując Bogu za ocalenie. Czy teraz wszystko wróci do normy? Nie do końca. Lekarze nie ukrywają, że po ciężkiej chorobie życie papieża Franciszka będzie musiało się zmienić. Było to widać już choćby po tym, że odjeżdżając z Polikliniki Gemelli, nadal korzystał z dodatkowego tlenu przy pomocy tak zwanej kaniuli nosowej. Teraz będzie musiał zacząć dwumiesięczną rekonwalescencję, a pewne rzeczy zmienią się zapewne już na zawsze. Jakie?

Papież wrócił do Domu Świętej Marty, ale może teraz czuć się samotny. A część obowiązków przejął sekretarz stanu

Choć papież Franciszek będzie mieszkał tak jak poprzednio w Domu Świętej Marty, to nie będzie już mógł mieć tak częstego i intensywnego kontaktu z innymi jego mieszkańcami i z wiernymi. Wszystko po to, by ograniczyć możliwości zakażenia jakimś wirusem i pogorszenia stanu zdrowia. Skończą się na pewno wspólne obiady na stołówce. Podczas konferencji prasowej w Watykanie medycy z profesorem Sergio Alfierim na czele podkreślili, że Franciszek będzie nadal brał przepisane mu lekarstwa i kontynuował fizjoterapię oddechową i motoryczną, musi też unikać wysiłku i kontaktów z dużymi grupami ludzi. Nie może również pracować tak intensywnie, jak wcześniej. Już teraz część obowiązków papieża przejął tymczasowo sekretarz stanu kardynał Pietro Parolin, typowany zresztą na faworyta w przypadku konieczności wyboru następcy Franciszka. Obecność Ojca Świętego podczas uroczystości wielkanocnych staje pod wielkim znakiem zapytania, jako że Wielka Niedziela przypada 20 kwietnia, a odwołano nawet udział Franciszka w Jubileuszu kapłanów ustanowionych Misjonarzami Miłosierdzia, który odbędzie się w dniach 28-30 kwietnia. Jako że Ojciec Święty pokazał się wiernym w oknie szpitala, jest zapewne szansa na błogosławieństwo Urbi et Orbi.

Reflection on the 38 days that have gone by since February 14, when Pope Francis left the Vatican to be hospitalized at Rome's Gemelli Hospital.https://t.co/EiqRKSSNtE— Vatican News (@VaticanNews) March 23, 2025

