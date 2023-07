Ostrzeżenie prezydenta USA. "Bylibyśmy w stanie wojny z Rosją"

Joe Biden o możliwości przyjęcia Ukrainy do NATO już teraz: "Bylibyśmy w stanie wojny z Rosją, gdyby tak się stało"

Szczyt w Wilnie zacznie się już za kilka dni. Wiele mówi się o tym, ze jednym z wiodących tematów spotkania przywódców państw należących do Sojuszu Północnoatlantyckiego będzie kwestia członkostwa Ukrainy w NATO. Jens Stoltenberg zdradził, że istnieją plany utworzenia specjalnej rady Ukraina-NATO, mającej zbliżyć Kijów do Sojuszu. Wielu wyraża także nadzieję, że Ukraina otrzyma zaproszenie do NATO. Co na to USA? "Nie sądzę, aby w NATO było jednomyślność co do tego, czy należy włączyć Ukrainę do rodziny NATO teraz, w tej chwili, w środku wojny. Bylibyśmy w stanie wojny z Rosją, gdyby tak się stało" – powiedział amerykański prezydent w wywiadzie dla CNN.

USA dostarczają Ukrainie broń kasetowa. Wiążą się z nią kontrowersje, nie wszędzie jest legalna

Joe Biden podjął też temat nowych dostaw amunicji dla Ukrainy. Stany Zjednoczone zdecydowały o przekazaniu Kijowowi broni kasetowej. "To była bardzo trudna decyzja z mojej strony. A tak przy okazji, rozmawiałem o tym z naszymi sojusznikami, rozmawiałem o tym z naszymi przyjaciółmi. Ukraińcom kończy się amunicja" - ujawnił Joe Biden, a CNN przypomina, że broń kasetowa jest nielegalna m.in. w takich krajach, jak Wielka Brytania, Francja i Niemcy, jednak zapis ten nie obowiązuje ani w USA, ani na Ukrainie. "Nie jesteśmy sygnatariuszami tej umowy, ale mimo to trochę czasu zajęło mi przekonanie się do tego. Ale najważniejsze jest to, że albo mają broń, aby powstrzymać Rosjan – powstrzymać ich przed rozbiciem ukraińskiej ofensywy – albo nie mają. I myślę, że jej potrzebują” - podkreślił amerykański przywódca.

Sonda Pojedziesz do Ukrainy, gdy wojna się skończy? Tak Nie Nie wiem

The Biden administration is expected to announce Friday that it will provide thousands of cluster munitions to Ukraine, according to people familiar with the decision. It's part of the latest military aid package for the war effort against Russia. https://t.co/kBHN4bDXY8— The Associated Press (@AP) July 6, 2023

Test wiedzy o historii Polski. Nie znać tych faktów to wstyd! Quiz Pytanie 1 z 10 1. Z czyich rąk Mieszko pierwszy przyjął chrzest? Była to ważna strategicznie decyzja Z niemieckich Z czeskich Z węgierskich Dalej