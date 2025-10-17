Oto superbabcia! 80-latka ukończyła Ironmana na Hawajach

Niezwykłe osiągnięcie seniorki z USA! Natalie Grabow z Mountain Lakes ukończyła niedawno 80 lat i... Ironmana. To zawody sportowe dla tych, którzy mogą pochwalić się naprawdę ponadprzeciętną kondycją. Seniorka udowodniła, że triathlon jest nie tylko dla młodych. 3,8 km pływania w oceanie, 180 km jazdy na rowerze i maraton na dokładkę - ona naprawdę tego dokonała. "Nigdy się nie poddaję" - powiedziała superbabcia, komentując swój sukces.

80-letnia Natalie Grabow to najstarsza kobieta, która ukończyła Ironman World Championship

Triathlon Ironman to nie przelewki! 3,8 km pływania w oceanie, 180 km jazdy na rowerze i maraton na dokładkę. Dla wielu młodych i zdrowych sportowców to granica wytrzymałości. Tym większe wrażenie robi wyczyn 80-letniej Natalie Grabow z Mountain Lakes w stanie New Jersey, która właśnie została najstarszą kobietą w historii, jaka ukończyła mistrzostwa świata Ironman na Hawajach. Grabow pokonała trasę w Kailua-Kona w czasie 16 godzin, 45 minut i 26 sekund – mimo urazu mięśnia dwugłowego uda i wilgotnej, dusznej aury. Co więcej, tego samego dnia ponad 60 zawodników w różnym wieku musiało wycofać się z rywalizacji. "Nigdy nawet nie zbliżam się do poddania się. Kocham ciężką pracę i satysfakcję z osiągnięcia celu” – mówiła po biegu.

"Ważne, by się ruszać i pozostać silnym. Gdy ciało jest silne, głowa też. To daje pewność siebie"

Jej determinacja była widoczna do końca – tuż przed metą przewróciła się, ale natychmiast wstała i dokończyła zawody przy dopingu córki i trenera. Dla Grabow sport to nie tylko sposób na rekordy, ale recepta na długowieczność. „Niezależnie, czy wybierzesz pickleball, taniec czy cokolwiek innego – ważne, by się ruszać i pozostać silnym. Gdy ciało jest silne, głowa też. To daje pewność siebie” – podkreśla superbabcia. Dodaje, że kluczem jest konsekwencja: regularne treningi, właściwa regeneracja i zwracanie uwagi na sygnały dawane przez organizm. „Zawsze trzeba kontrolować, co dzieje się z ciałem – czy nie grozi ci odwodnienie, przegrzanie, wiedza o tym, co i kiedy należy zjeść. To pozwala zachować jasność umysłu i nie tracić motywacji" - mówi Natalie Grabow. Co ciekawe, pływać zaczęła dopiero w wieku 50 lat. Dziś ma na koncie dziesięć startów w Ironmanie.

