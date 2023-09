i Autor: BEHROUZ MEHRI/AFP/East News

Wirtualna miłość

Ożenił się z postacią z bajki! Mówi, że to fikcjoseksualizm

Dorosły mężczyzna zakochał się w bajkowej postaci i wziął z nią ślub! Japończyk przekonuje, że to nie jest ani żart, ani żadne zaburzenie, a nowa orientacja seksualna - fikcjoseksualizm. Akihiko Kondo nie życzy sobie, by nazywać go szalonym czy nawet dziwnym. Założył nawet specjalne stowarzyszenie fikcjoseksualistów. Na razie liczy sobie czterech członków. Musisz to zobaczyć!