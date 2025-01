Pamiętacie ośmioraczki i Oktomamę? Zobacz, jak dziś wyglądają!

Słynne ośmioraczki z USA mają dziś po 16 lat. Przypominamy szokującą historię Oktomamy

Ta kobieta w 2009 roku była jedną z najbardziej rozchwytywanych celebrytek! A powód ku temu był rzeczywiście oryginalny. 34-letnia wówczas Nadya Suleman z Kalifornii urodziła ośmioraczki. Był to pierwszy potwierdzony przypadek w dziejach medycyny, w którym wszystkie dzieci przeżyły. Kobieta była samotną matką rok po rozwodzie, do zapłodnienia doszło metodą in vitro, a sześciu chłopców i dwie dziewczynki nie były bynajmniej jej pierwszymi dziećmi. Miała ich już... sześcioro, czterech synów i dwie córki, w tym bliźnięta. Wszystkie zostały poczęte dzięki in vitro, prowadzonemu pod kierunkiem niejakiego doktora Michaela Kamravy. Został on później zresztą wykluczony z American Society for Reproductive Medicine po dochodzeniu w sprawie Suleman, której na jej życzenie, sprzeczne ze sztuką medycyny, wszczepił osiem zarodków naraz. Kobietę okrzyknięto Oktomamą. Nadya Suleman bynajmniej nie była zmartwiona ogromnym medialnym zainteresowaniem, jakie wywołała. Udzielała wywiadów, chodziła do telewizji, podpisała kontrakt na reality show. Choć od paru lat była bezrobotna i żyła z zasiłków, przysięgała, że zamierza wrócić do pracy i zostać nauczycielką, ale w praktyce nadal żyła z showbiznesu, choć jej popularność przyniosła jej nie tylko pieniądze, ale i to, co dziś zapewne nazwalibyśmy falą hejtu, bo kobieta i jej dom, który kupiła dla siebie i dzieci, stały się nawet celem ataków fizycznych.

Kim jest Nadya Suleman? Oktomama raz po raz poddawała się zabiegom in vitro, urodziła 14 dzieci, w tym ośmioraczki

Była i merytoryczna krytyka, bo skąd bezrobotna samotna matka żyjąca z zasiłków weźmie pieniądze na czternaścioro dzieci i czy naprawdę jest w stanie poświęcić każdemu z nich (w tym jednemu mocno autystycznemu) wystarczająco dużo uwagi? I czemu podatnicy mają zrzucać się na ekscentryczną Oktomamę i jej kolejne ciąże? Potem pojawiły się nowe "kontrowersje". Nadya Suleman po kilku latach ogłosiła się bankrutem, bo mimo sławy dorobiła się długu wynoszącego milion dolarów, nie szczędząc grosza choćby na zabiegi upiększające i fryzjera. Zaczęła mieć kłopoty z urzędem podatkowym, bo nie zgłaszała części dochodów ze swoich filmów i telewizyjnych show, oskarżono ją też o defraudację środków z pomocy na dzieci, za co była skazana na prace społeczne i grzywnę. Próbowała kariery aktorskiej w horrorach (!) i branży dla dorosłych, pozowała w desperacji do rozbieranych zdjęć, zaczęła nawet nieudaną karierę piosenkarki. I w ten sposób prześlizgnęła się przez życie aż do 2025 roku. Teraz na swoim koncie na Instagramie opublikowała nowe zdjęcie słynnych ośmioraczków. Trudno uwierzyć, ale mają już one po 16 lat! Obejrzyj naszą galerię i zobacz, jak teraz wyglądają słynne dzieci Nadii Suleman i jak wyglądały dawniej.

Sonda Czy u kogoś z Twoich bliskich lub znajomych urodziły się trojaczki? Tak Nie Nie wiem

Autor:

QUIZ. Poniedziałkowy test z wiedzy ogólnej. Każda dobra odpowiedź na wagę złota Pytanie 1 z 10 Słynny utwór "I'll Be There for You" wykorzystany w czołówce serialu "Przyjaciele" to dzieło zespołu: The Rembrandts The Van Goghs The Picassos Następne pytanie