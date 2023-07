Pan młody zginął podczas nocy poślubnej! To niewiarygodne, co się stało

Tragiczna śmierć po weselu w Tunezji. Pan młody zginął porażony prądem w basenie

Nikt nigdy by się nie spodziewał, że to radosne wesele zakończy się w tak tragiczny sposób. Kilka dni temu w Tunezji, na południowy wschód od Tunisu, pobierała się para młoda. Huczne przyjęcie miało się ku końcowi, a większość gości wyszła, gdy doszło do dramatu. Zaczęło się niewinnie. Pan młody, 33-letni Aziz Karambali, poszedł wraz z dwoma kolegami popływać w basenie na sam koniec imprezy. Mężczyźni wskoczyli do basenu, a dalszą część nocy poślubnej 33-latek miał spędzić z czekającą już na niego żoną. Gdy pływali, nagle doszło do nieprawdopodobnego wypadku.

Kabel wpadł do basenu, prąd poraził weselników. Pan młody nie żyje

Z przyczyn, które wyjaśniają teraz policja i prokuratura, kabel ze stojącego w pobliżu słupa elektrycznego dotknął wody. Prąd poraził weselników. Jeden z mężczyzn nie przeżył, dwóch zostało rannych. Ofiara śmiertelna to właśnie świeżo poślubiony 33-latek. W mediach społecznościowych mnożą się pożegnania i wyrazy współczucia po tragicznej śmierci młodego mężczyzny. Nie wiadomo jeszcze, jak mogło dojść do tego, że kabel ze słupa energetycznego pod napięciem przedostał się do wody w basenie.

Sonda Wesele bez alkoholu. Co o nim myślisz? Tak, można bawić się bez alkoholu Nie poszłabym, to bez sensu Nie wiem

Wedding night horror as groom killed by electric shock during after-party swim https://t.co/cTv9oHjpYx pic.twitter.com/KDbBRsVsNs— Emmanuel Mmadukaego (@Emmanuelsblog1) July 12, 2023

QUIZ. Czy znasz teksty piosenek weselnych? Od 8/10 zaczyna się impreza! Pytanie 1 z 10 Dokończ tekst. "Hej dziewczyno, spójrz na misia / On przypomni, przypomni chłopca Ci / Nieszczęśliwego białego misia / Który w oczach ma tylko..." Szare łzy Gorzkie łzy Białe łzy Dalej