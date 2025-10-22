Panika pod Białym Domem. Auto sforsowało bramę. W budynku był Donald Trump!

Joanna Drzycimska
Joanna Drzycimska
2025-10-22 11:36

Panika, alarm, służby w akcji i aresztowanie. Wtorkowy wieczór nie był spokojny pod Białym Domem. Media donoszą o kierowcy, który staranował autem jedną z bram prowadzących do kompleksu prezydenckiego w Waszyngtonie. W budynku znajdował się w tym czasie prezydent Donald Trump. Znamy szczegóły!

  • Kierowca wjechał samochodem w bramę Secret Service w Waszyngtonie, wywołując panikę.
  • Incydent miał miejsce w pobliżu Białego Domu, gdzie przebywał prezydent Donald Trump.
  • Nieznane są motywy kierowcy ani to, czy zdarzenie było celowe. Dowiedz się więcej o szczegółach tego niepokojącego wydarzenia.

"Około godziny 22:37 mężczyzna wjechał pojazdem w bramę Secret Service przy skrzyżowaniu 17th & E St, NW w Waszyngtonie. Sprawca został aresztowany, a pojazd został sprawdzony i uznany za bezpieczny. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny tego wypadku" - taki komunikat pojawił się na oficjalnym koncie Secret Service na platformie X we wtorkowy (21 października) wieczór. I choć służby szybko opanowały sytuację, to i tak w amerykańskich mediach wybuchła panika. Kilka serwisów relacjonowało na żywo to, co działo się pod Białym Domem, w którym w czasie incydentu przebywał prezydent USA, Donald Trump. 

Panika pod Białym Domem. Auto wjechało w bramę

Cała okolica została czasowo zamknięta, po aresztowaniu kierowcy auto poddano oględzinom i rewizji. Nie ujawniono jednak ani szczegółów wypadku, ani tożsamości mężczyzny. Na zdjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych widać pojazd zaparkowany przy barierach bezpieczeństwa w pobliżu rezydencji Trumpa. To, co wiadomo, to że samochód to Acura TSX z 2010 roku z tablicami rejestracyjnymi stanu Maryland. "Nie wiadomo, czy wypadek był celowy ani dlaczego kierowca zbliżył się do Białego Domu" - podaje "The New York Times".

To nie był pierwszy wypadek pod Białym Domem

Serwis przypomina, że w ostatnich latach doszło do kilku wypadków samochodowych pod bramami Białego Domu, w tym jednego w maju 2024 r. i jednego w styczniu 2024 r. W maju 2023 r. z kolei kierowca wjechał wynajętą ​​ciężarówką w bramę, a później powiedział władzom, że planował zabić byłego prezydenta Josepha R. Bidena Jr.

Panika pod Białym Domem. Auto sforsowało bramę. W budynku był Donald Trump!
17 zdjęć
BIAŁY DOM NIE CHCE NASZEGO DONALDA | Poranny Ring | 2025 05 20
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

TRUMP
BIAŁY DOM