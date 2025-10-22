Panika pod Białym Domem. Auto sforsowało bramę. W budynku był Donald Trump!

Kierowca wjechał samochodem w bramę Secret Service w Waszyngtonie, wywołując panikę.

Incydent miał miejsce w pobliżu Białego Domu, gdzie przebywał prezydent Donald Trump.

Nieznane są motywy kierowcy ani to, czy zdarzenie było celowe. Dowiedz się więcej o szczegółach tego niepokojącego wydarzenia.

"Około godziny 22:37 mężczyzna wjechał pojazdem w bramę Secret Service przy skrzyżowaniu 17th & E St, NW w Waszyngtonie. Sprawca został aresztowany, a pojazd został sprawdzony i uznany za bezpieczny. Trwa dochodzenie w sprawie przyczyny tego wypadku" - taki komunikat pojawił się na oficjalnym koncie Secret Service na platformie X we wtorkowy (21 października) wieczór. I choć służby szybko opanowały sytuację, to i tak w amerykańskich mediach wybuchła panika. Kilka serwisów relacjonowało na żywo to, co działo się pod Białym Domem, w którym w czasie incydentu przebywał prezydent USA, Donald Trump.

Panika pod Białym Domem. Auto wjechało w bramę

Cała okolica została czasowo zamknięta, po aresztowaniu kierowcy auto poddano oględzinom i rewizji. Nie ujawniono jednak ani szczegółów wypadku, ani tożsamości mężczyzny. Na zdjęciu udostępnionym w mediach społecznościowych widać pojazd zaparkowany przy barierach bezpieczeństwa w pobliżu rezydencji Trumpa. To, co wiadomo, to że samochód to Acura TSX z 2010 roku z tablicami rejestracyjnymi stanu Maryland. "Nie wiadomo, czy wypadek był celowy ani dlaczego kierowca zbliżył się do Białego Domu" - podaje "The New York Times".

To nie był pierwszy wypadek pod Białym Domem

Serwis przypomina, że w ostatnich latach doszło do kilku wypadków samochodowych pod bramami Białego Domu, w tym jednego w maju 2024 r. i jednego w styczniu 2024 r. W maju 2023 r. z kolei kierowca wjechał wynajętą ​​ciężarówką w bramę, a później powiedział władzom, że planował zabić byłego prezydenta Josepha R. Bidena Jr.

At approximately 10:37 p.m., an individual drove a vehicle into the Secret Service vehicle gate located at 17th & E St, NW, in Washington, DC. The individual was arrested & the vehicle was assessed and deemed safe. Our investigation into the cause of this collision is ongoing.— U.S. Secret Service Office of Communications (@SecretSvcSpox) October 22, 2025