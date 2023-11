Papież Franciszek jest chory. Plaster na dłoni i kaszel zmartwiły wiernych

Papież trafił do szpitala. Odwołane audiencje. Co dolega Franciszkowi?

Choroba papieża Franciszka. Kaszel i plaster na dłoni zmartwiły wiernych

Na placu Świętego Piotra zgromadziły się tysiące wiernych, którzy oglądali transmisję na telebimach. Franciszek połączył się z wiernymi za pośrednictwem watykańskich mediów z kaplicy watykańskiego Domu Świętej Marty, gdzie mieszka. Wyjaśnił, że nie może czytać z powodu "infekcji w płucach". Agencja Reutera precyzuje, że chodzi o zapalenie płuc. Papież kaszlał, a na dłoni miał plaster, wskazujący na miejsce po kroplówce.

Zamiast Franciszka rozważania odczytał ksiądz Paolo Braida. Następnie papież odmówił modlitwę Anioł Pański i przeprosił wiernych, że nie było go w niedzielę na Placu Świętego Piotra.

Przypomnijmy, że w sobotę (25 listopada) papież Franciszek przebywał w klinice Gemelli w Rzymie, gdzie przeszedł badania tomografii komputerowej. Jak poinformowało biuro prasowe Watykanu, miały one na celu wykluczenie ryzyka komplikacji płucnych. Wcześniej Stolica Apostolska poinformowała dziennikarzy, że przewidziane na sobotę audiencje zostały odwołane. Przyczyną miał być lekki stan grypowy papieża.

Pomimo choroby, papież Franciszek wciąż ma napięty grafik zajęć. W piątek (1 grudnia) ma udać się do Dubaju w Zjednoczonych Emiratach Arabskich i wziąć udział w konferencji klimatycznej ONZ COP28.

- Nasz świat zagrożony jest, oprócz wojny, także przez inne wielkie niebezpieczeństwo - to klimatyczne, które naraża na ryzyko życie na Ziemi, zwłaszcza dla następnych pokoleń. I to jest sprzeczne z planem Bożym, w którym stworzono wszystko dla życia - oświadczył papież.

Apel papieża ws. wojny izraelsko-palestyńskiej. "Jedyna droga, by zapanował pokój"

Papież Franciszek zaapelował o jak najszybsze uwolnienie wszystkich zakładników ze Strefy Gazy. Dziękował Bogu za rozejm w konflikcie izraelsko- palestyńskim oraz oswobodzenie niektórych więźniów palestyńskiej organizacji terrorystycznej Hamas.

Ksiądz Paolo Braida z watykańskiego Sekretariatu Stanu odczytał następujące słowa Franciszka: - Dzisiaj dziękujemy Bogu, ponieważ jest nareszcie rozejm między Izraelem i Palestyną, a niektórzy zakładnicy zostali uwolnieni.

- Módlmy się o to, by wszyscy jak najszybciej odzyskali wolność. Myślimy o ich rodzinach. Niech do Gazy dotrze więcej pomocy humanitarnej i niech nalega się na dialog; to jedyna droga, jedyna droga, by zapanował pokój - dodał papież i podkreślił: "Kto nie chce prowadzić dialogu, nie chce pokoju".

Papież Franciszek o "udręczonej Ukrainie"

Franciszek odniósł się też do rocznicy Hołodomoru. - Wczoraj udręczona Ukraina uczciła Hołodomor, ludobójstwo dokonane przez sowiecki reżim, który 90 lat temu spowodował śmierć milionów ludzi z głodu - stwierdził papież.

I dodał: - Ta rozdzierająca rana, zamiast zabliźniać się, stała się jeszcze bardziej bolesna przez okrucieństwo wojny, która nadal wywołuje cierpienia tego drogiego narodu - podkreślił papież podczas transmisji z kaplicy Domu Świętej Marty.

Źródło: PAP / Reuters