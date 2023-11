Papież Franciszek uderza w bezdzietnych! "Wolą mieć pieska, to zły sygnał"

Papież Franciszek krytykuje bezdzietnych. "Dzisiaj ludzie wolą mieć pieska niż dziecko"

Papież Franciszek postanowił kolejny raz skrytykować osoby, które nie mają dzieci. Podczas sobotniej audiencji dla włoskich stowarzyszeń pediatrów i otolaryngologów odniósł się do kwestii kryzysu demograficznego w starzejącym się społeczeństwie Włochów. "Może nie powinienem tego powiedzieć, ale powiem: dzisiaj ludzie wolą mieć pieska niż dziecko" - stwierdziła głowa Kościoła. Jak dodał papież, dziś "jest większe zapotrzebowanie na weterynarzy niż na pediatrów, to nie jest dobry sygnał". "To kraj, który niestety się starzeje. Miejmy nadzieję, że można będzie odwrócić tę tendencję, tworząc korzystne warunki po to, aby młodzi ludzie mieli więcej ufności i odnaleźli odwagę, by zostać rodzicami" - oświadczył Franciszek.

"Mają psy i koty, które zajmują miejsce dzieci"

Wcześniej, w zeszłym roku, papież również krytykował bezdzietnych, a zarazem posiadających zwierzęta domowe. Mówił wtedy tak: „Dzisiaj widzimy formę egoizmu. Widzimy, że niektórzy nie chcą mieć dzieci. Czasami mają jedno i to wszystko, ale mają psy i koty, które zajmują miejsce dzieci. Może to rozśmieszyć ludzi, ale taka jest rzeczywistość". To nie wszystko, bo według głowy Kościoła taki stan rzeczy jest „odmową ojcostwa i macierzyństwa, umniejsza nas, odbiera nam człowieczeństwo”.

