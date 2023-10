i Autor: AP Photo/Riccardo De Luca Papież Franciszek

Przełom w Watykanie?

Papież mówi "tak" dla związków jednopłciowych. Będzie udzielał ślubów? Jasna deklaracja

Kardynałowie w szoku! Papież Franciszek właśnie zasugerował, by księża otworzyli się na kwestię udzielania błogosławieństwa parom osób tej samej płci. Jego stanowisko to odpowiedź na wątpliwości pięciu konserwatywnych kardynałów. Czy to oznacza, że Watykan wkrótce pozwoli na udzielanie ślubów związkom tej samej płci? Papież ma w tej sprawie jasną deklarację. I stawia warunki!