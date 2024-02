"Papież Franciszek jest chory". Nowe wiadomości z Watykanu!

Kolejne informacje o chorobie papieża Franciszka! Ojciec Święty znów zmuszony do odwołania audiencji. Papież Franciszek znów jest chory

Papież Franciszek w grudniu 2024 roku skończy 88 lat. Gorszy stan zdrowia Ojca Świętego był niedawno przedmiotem licznych doniesień z Watykanu. Podawano, że Franciszek ma ostre zapalenie oskrzeli, nie pojawiał się w oknie na modlitwę Anioł Pański. Potem samopoczucie papieża poprawiło się i wrócił do swoich zwykłych zwyczajów, ale w grudniu niespodziewanie ujawnił w wywiadzie dla meksykańskiej telewizji, że już... naszykował swój przyszły grób. Nowe doniesienia na temat Ojca Świętego mogą w tym kontekście w pierwszej chwili zaniepokoić wiernych. Kilka dni temu Watykan oficjalnie podawał, że Ojciec Święty zamierza na jakiś czas wycofać się z codziennego życia właśnie ze względu na czas rekolekcyjny. Ostatnie doniesienia mówią o ponownym odwoływaniu wydarzeń i spotkań, tym razem mówi się o chorobie.

Według informacji biura prasowego Watykanu papież ma "lekki stan grypowy" i z tego powodu profilaktycznie odwołał audiencje

Co dolega papieżowi Franciszkowi? Czy są powody do niepokoju o jego stan zdrowia? Na szczęście wszystko wskazuje na to, że to nic poważnego, choć w wieku Franciszka nie jest to takie oczywiste. Według informacji biura prasowego Watykanu papież ma "lekki stan grypowy" i z tego powodu profilaktycznie odwołał audiencje przewidziane na sobotę, 24 lutego. Jest to już kolejna w ostatnich miesiącach choroba papieża uniemożliwiająca normalne wykonywanie jego obowiązków. Na przełomie listopada i grudnia ubiegłego roku Franciszek chorował dłużej i poważniej, musiał wtedy zażywać antybiotyki. Nie jest jeszcze pewne, czy dziś, 25 lutego w niedzielę w jakiejś formie odbędzie się modlitwa Anioł Pański z udziałem papieża.

Poniżej galeria zdjęć papieża Franciszka:

