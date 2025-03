Papież Franciszek zdrowieje! Nowy komunikat o stanie Ojca Świętego

Watykan informował wieczorem, że stan zdrowia papieża Franciszka poprawia się. Dziś jest mowa o spokojnej nocy

Zdrowie papieża Franciszka poprawia się, choć był już w stanie krytycznym, a Watykan nie ukrywał, jak wielkie są obawy o jego życie. Wczoraj, 8 marca wieczorem po raz pierwszy od rozpoczęcia hospitalizacji Ojca Świętego Stolica Apostolska przekazała wieści o nieco lepszym stanie papieża. Biuletyn zdrowotny mówił o "dobrej odpowiedzi na terapię". "Stan kliniczny Ojca Świętego w minionych dniach pozostał stabilny i w konsekwencji świadczy o dobrej odpowiedzi na terapię. Notuje się stopniową, lekką poprawę" - ogłosił Watykan. Jak dodano, papież Franciszek nadal nie ma gorączki, a wyniki badań, w tym krwi są wciąż stabilne. Mimo wszystko lekarze nie wypowiadają się jeszcze na temat dalszych rokowań odnośnie stanu Ojca Świętego. Dzisiejszy, poranny komunikat także może nastrajać optymistycznie. Nie ma mowy o pogorszeniu, lepsza kondycja papieża zatem utrzymała się. "Noc była cicha, papież odpoczywa" - ogłosiła Stolica Apostolska.

Rozważania Ojca Świętego zostaną odczytane przez kogoś innego. Zdrowie nie pozwala mu jeszcze na wyjście ze szpitala

Jednak papież nie jest jeszcze rzecz jasna na tyle zdrów, by mógł zostać wypisany z Polikliniki Gemelli. Nie wygłosi też oczywiście osobiście tekstu swoich rozważań przygotowanych na modlitwę Anioł Pański i ktoś odczyta je za Ojca Świętego. Pod szpital, gdzie leży Franciszek, nadal przychodzi wielu wiernych, którzy modlą się, składają kwiaty i zostawiają różańce czy laurki narysowane przez dzieci. Papież Franciszek trafił do szpitala 14 lutego na krótko po spotkaniu z premierem Słowacji Robertem Ficą. Początkowo informowano o zapaleniu oskrzeli, potem o obustronnym zapaleniu płuc. Stan papieża był początkowo poważny, potem wręcz krytyczny, w tym momencie jest stabilny. "Dziękuję z całego serca za wasze modlitwy o moje zdrowie. Niech Bóg was błogosławi, a Dziewica was chroni. Dziękuję" - napisał 7 marca papież Franciszek na platformie społecznościowej X.

